Hoy se reanudará el Octagonal Final de las Eliminatorias CONCACAF, en lo que será su última ventana antes del inicio del Mundial de Qatar 2022. En esta duodécima fecha, se enfrentarán: Jamaica vs. El Salvador; Panamá vs. Honduras; México vs. Estados Unidos y Costa Rica vs. Canadá. Para más emoción, cuando la misma termine —o inclusive durante su desarrollo— ya podríamos tener a los primeros clasificados de la región a la Copa del Mundo.

Eso sí: Honduras y Jamaica se quedaron sin chances matemáticas de abrochar la tan ansiada clasificación. Por lo que aspirarán a tener un cierre decoroso y, en el caso de la 'H', ganar su primer partido del Octagonal.

¿Qué necesita cada selección para clasificar al Mundial de Qatar 2022?

Canadá

Los dirigidos por John Herdman son los punteros del Octagonal con 25 unidades, aventajando en 4 puntos a México y Estados Unidos. Por lo que deberían sacar al menos 2 de las 9 unidades que habrá en juego en esta triple fecha para sellar su boleto. Si pierden o empatan frente a Costa Rica, una caída de Panamá contra Honduras también los clasificaría. Pero si los canaleros ganan, deberán seguir esperando.

Próximos rivales: Costa Rica, Jamaica y Panamá.

Estados Unidos

El caso del USMNT es similar. Al estar segundo con 21 unidades, con recabar al menos 3 puntos su clasificación no correría peligro. De modo que si se imponen al Tri en el clásico de la CONCACAF, habrían alcanzado el objetivo siempre y cuando Panamá también pierda. En caso de no ser así, tendrían otra chance en la próxima fecha cuando se midan a los panameños en casa.

Próximos rivales: México, Panamá y Costa Rica.

México

La escuadra de Gerardo Martino también ostenta 21 unidades, pero se ubica tercera debido a que tiene peor diferencia de gol. Sin embargo, el escenario es el mismo: estarán en Qatar si derrotan a Estados Unidos y Costa Rica iguala o pierde con Canadá. Imaginando un empate de los ticos, los separarían 7 puntos con 6 por disputarse. Como conclusión, tres puntos les allanarán el camino. Más teniendo en cuenta que cerrarán la eliminatoria en el Azteca.

Próximos rivales: Estados Unidos, Honduras y El Salvador.

Panamá

El cuadro de Thomas Christiansen está en zona de repechaje, con 17 unidades. Si quieren clasificar necesitan sumar más puntos que Costa Rica, ya sea ganando sus tres juegos o esperando que los ticos sumen la menos cantidad de unidades posibles. Sin embargo, si saca 9 de 9 puntos y los que están por encima suyo también, jugaría la repesca. ¿El mejor escenario? Si Panamá se impone en sus tres presentaciones y tanto México como Estados Unidos sacan menos de 5 unidades, clasificarían de forma directa.

Próximos rivales: Honduras, Estados Unidos y Canadá.

Costa Rica

Los dirigidos por Luis Fernando Suárez tienen 16 puntos y quieren meterse en la pelea por el pase a Qatar. Necesitan sumar más unidades que Panamá, ya sea sacando 9 puntos o esperando a que los canaleros sumen la menor cantidad posible. Así les quitarían el puesto de repesca. Además, si ganan los tres encuentros y tanto México como Estados Unidos sacan menos de 5 puntos, accederían al Mundial directamente.

Próximos rivales: Canadá, El Salvador y Estados Unidos.

El Salvador

El margen es más acotado para los comandados por Hugo Pérez, puesto que están sextos con 9 puntos. Lo único que les queda es ganar sus tres encuentros para aspirar a entrar en zona de repechaje. Además, Panamá debería perder todos sus encuentros (aunque si empatan uno, tendrían 18 como El Salvador; por lo que quedaría cuarto quien mejor diferencia de gol tenga) y Costa Rica caer en dos e igualar uno.

Próximos rivales: Jamaica, Costa Rica y El Salvador.