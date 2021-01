Stefano Cincotta anunció su retiro del futbol

El futbol de Guatemala recibió hoy una noticia inesperada luego que la tarde de hoy Stefano Cincotta diera a conocer que se retiraría del futbol, decisión que tomó luego de pensarlo los últimos meses y de ver la mejor opción de su vida, siendo las constantes lesiones y el coronavirus un factor importante.

“Entonces recordarán que no he jugado mucho en Guatemala desde el gol contra Keylor Navas, por muchas lesiones que me afectaron durante ese tiempo. Estar fuera durante tanto tiempo y no poder desempeñarme bien se volvió cada vez más difícil. Además, la confianza de los entrenadores que siempre tuve no estaba. Para un jugador y para mí eso siempre fue muy importante”, comenzó redactando el chapín.

Cincotta de 29 años, indicó que además de las lesiones, el tema del coronavirus le complicó su situación, pero dejó claro que no quiere que se malinterpreten las cosas. “¡Pero el futbol siempre será mi gran amor! Dado que la situación cambió y se volvió tan complicado en todo el mundo, mi novia y yo decidimos que dejar de jugar en Guatemala era la mejor opción y regresamos a Alemania”.

El guatemalteco también explicó que tuvo en mente volver a jugar en el país teutón, pero ante la suspensión de la actividad en aquel país, también se volvió difícil, así que sus esperanzas se fueron diluyendo, por lo que cada vez fue confirmando que la mejor opción era dejar de jugar futbol de forma profesional.

“Después de poco tiempo, encontré un trabajo que no es nada relacionado al futbol, pero que me dio exactamente lo que quería. Y lo he estado haciendo durante los últimos 6 meses. Mi relación con el futbol no terminó, al contrario ahora estoy especializándome en el Internationales Fusball Institut (IFI), para en un futuro cercano dedicarme a buscar talentos”, finalizó.

Stefano Cincotta nació en Alemania, pero su padre es italiano y su madre guatemalteca, por lo que tomó la decisión de defender los colores de la Selección de Guatemala, con la que disputó 17 partidos entre amistosos y oficiales, además de anotar en tres ocasiones, incluido uno a la Costa Rica de Keylor Navas.

A nivel de clubes debutó oficialmente con AC Lugano de Suiza, además del Wacker Burghausen, Chemnitzer y SV Elverberg de Alemania, luego de su trayectoria en Europa fue a Guatemala para ser parte de Guastatoya (campeón Apertura 2018), Comunicaciones y Cobán Imperial.