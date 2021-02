“El Gullit” Peña llega a FAS para ser campeón

Carlos “El Gullit” Peña ofreció sus primeras declaraciones como jugador de Club Deportivo FAS, donde sin duda las preguntas se centraron en la presión que tiene de guiar al equipo a conseguir el campeonato de El Salvador que se ha resistido en 10 años, en donde el mexicano recalcó que ese se su principal objetivo y espera aportar con su experiencia.

“Siempre me he caracterizado por no confiarme con nada, me han dado la oportunidad de jugar en Escocia, Polonia y ahora en El Salvador, también he estado en un Mundial, Copa Libertadores, Concacaf, Copa de Oro, Copa América y en todas he tenido la mentalidad de aportar mi granito de arena. Dios quiera y podamos ganar una estrella más en el escudo”, dijo Peña.

El mexicano indicó que sabe de la mala racha por la que pasan los tigrillos, que ya tiene más de 10 años de no coronarse campeón y es que esa mala racha, fue del tema que más se habló, debido a la tradición que tiene el club y también porque se tienen muchas expectativas con su contratación por el recorrido que trae el futbolista.

#FASPrimer entreno de Carlos "ElGullit" Peña en C.D. FAS ������#cdfas #lmf #elsalvador Publicado por Club Deportivo FAS en Jueves, 4 de febrero de 2021

“Sé de la importancia de ganar un título, lo sé, gracias a Dios lo he ganado. Me cuentan que ya llevan años sin un campeonato, pero yo estuvo en León, un equipo que estuvo 10 años sin ascender, también en Cruz Azul y Chivas que peleaban por el descenso, sé de la presión, pero esa la convierto en motivación”, resaltó.

“El Gullit” comentó que está motivado por hacer bien las cosas en esta nueva etapa de su carrera, gracias al recorrido que tiene, espera aportar con su experiencia. “Me he preparado, siempre estoy para todo tipo de situación, esta vez no es la excepción, vengo listo para grandes cosas en este gran club”.

“Conozco muy poco de El Salvador, cuando iniciamos las pláticas nos dijeron que el futbol acá es muy difícil, complicado, tenemos que estar al cien físicamente. Tengo que estar bien preparado para que el entrenador, tome la decisión de meterme al campo cuando lo considere”, finalizó Peña.

FAS logró convencer con su proyecto futbolístico a Carlos Peña, que estuvo sondeado por el Real España de Honduras, Real Estelí de Nicaragua y Santa Tecla de El Salvador, pero al final rechazó esas propuestas y se inclinó por los santanecos.