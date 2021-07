Selección de sóftbol mexicana tiró uniformes a la basura y David Faitelson reprochó este accionar

Siguen en marcha los Juegos Olímpicos de Tokyo con la participación de los mejores atletas representando a sus países respectivamente. Pero este martes en la madrugada las jugadoras de sóftbol femenino de México quedaron eliminadas ante Canadá en busca de la medalla de ronce por un marcador de (3-2). Resultado que terminó con un final inesperado. Y es que las jugadores tomaron la decisión de tirar el uniforme de la selección a la basura. Algo que por supuesto no estuvo bien visto y trajo también la reacción de periodistas mexicanos como David Faitelson.

El personal de limpieza encargado de mantener el lugar de juego limpio, encontraron de manera sorpresiva 10 bolsas de basura con la indumentaria de la Selección de México luego de perder en sóftbol ante Canadá. Imágenes que comenzaron a darle la vuelta al mundo. Ante este escenario la cuenta oficial de la selección de sóftbol publicó el siguiente mensaje. "Si se demuestra que dejaron uniformes de juego competencia .uniforme de gala es fácil con su número de casaca no podrán participar más con fmsoftbol igual no es lo mismo empacar un par de guantes que casco,bates,guantes ,caretas,catcher zapatos juego(3)pares,de entrenamiento (6)", afirmó la institución.

David Faitelson muy directo

A través de las redes sociales el periodista mexicano David Faitelson no quiso mantenerse alejado de esta polémica. " Los uniformes son simple tela y colores. No tienen nada que ver con la patria y no se vale involucrar ningún sentido de xenofobia. Lo que si me gustaría saber es que tienen en la cabeza ==o de plano no tienen cabeza== las jugadores que tiran a la basura un recuerdo olímpico", comentó David Faitelson.

"Yo, con mucho gusto, me ofrezco a comprar los uniformes de sóftbol que tiraron a la basura. Y que, con ese dinero, la Federación Mexicana de Sóftbol les pague un buen psicólogo a sus jugadoras", sentenció le periodista mexicano a través de su cuenta oficial de Twitter. Por ahora este accionar está siendo seguido bajo las autoridades mexicanas para evaluar qué fue lo que sucedió, lo que sí es cierto, es que es una actuación reprochable y un muy mal ejemplo en el deporte.

Dice @CarlosPBMx presidente @COM_Mexico “Se tomarán medidas contra las jugadoras de sóftbol por tirar uniformes a la basura. Se llevaron colchas y almohadas de @Tokyo2020 y deshechan uniformes con la bandera mexicana y eso es inadmisible. Además hubieron otras irregularidades “ pic.twitter.com/vlyYrLy2MS — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) July 29, 2021