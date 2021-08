Andy Najar anota en el triunfo de DC United

El hondureño Andy Najar sigue brillando con DC United y hoy confirmó que anda imparable luego de anotar uno de los goles de su equipo con el que venció 2-1 al Montreal FC donde milita su compatriota Romell Quioto, en la actividad de la decimoctava jornada de la MLS que se disputó este fin de semana.

Najar está coleccionando grandes actuaciones en la presente temporada de la Major League Soccer, después de superar una lesión está en gran forma y está tocando la puerta para la Selección de Honduras, apenas hace unos días dio una asistencia en el duelo ante Columbus Crew y hoy consiguió perforar las redes.

El momento de gloria para Andy Najar llegó al minuto 40, cuando Jualian Gressel cobró un tiro libre desde la banda derecha, justo en el corazón del área apareció el hondureño, que a pesar de no ser el más alto, realizó un gran salto para conectar de cabeza y así poner el 1-1 momentáneo, con el que los de Washington comenzaron la remontada.

El hondureño no solo tuvo como aspecto positivo el gol, sino que en sus 77 minutos en la cancha realizó cinco de seis regates exitosos, tuvo dos intervenciones, ganó 9 de 12 duelos directos, tuvo una precisión del 86% en los pases al lograr 37 efectivos de 43, realizó tres disparos que de estos uno marcó y tuvo eficacia en dos de tres trazos largos.

Andy Najar no pudo jugar contra el delantero Romell Quioto, quien no fue convocado porque no se ha recuperado de su lesión. DC United volverá a la actividad el próximo domingo cuando visite a Nashville y en el que el catracho buscará seguir su buena racha.