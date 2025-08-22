“Se queda”: el traspaso de Kenyel Mitchell a la MLS da un giro inesperado que en Alajuelense nadie vio venir

La venta de Kenyel Mitchell al Minnesota United de la MLS sacudió a la afición de la Liga Deportiva Alajuelense. El joven extremo de 20 años, una de las figuras emergentes del fútbol nacional, fue traspasado en una negociación millonaria que parecía marcar su adiós inmediato del club rojinegro. La expectativa era que viajara en los próximos días a incorporarse a su nuevo equipo en Estados Unidos.

Sin embargo, desde Alajuela surgió un pedido especial que cambió el rumbo de la operación. Consciente de la importancia de Mitchell en el esquema deportivo y del peso que tiene entre la afición, la dirigencia rojinegra solicitó a Minnesota que el jugador pudiera permanecer este semestre en Costa Rica.

¿Qué sucederá con Kenyel Mitchell?

El propio agente del futbolista, Kurt Morsink, reveló cómo se alcanzó el acuerdo: “Lo del préstamo de Kenyel para que pueda quedarse este torneo en Alajuelense se da por una petición especial que me hace don Joseph Joseph debido a la importancia del jugador para el equipo y su afición que desea ver al equipo salir campeón. Fue una negociación muy compleja, pero al final logramos llegar a este acuerdo”.

De esta manera, aunque Kenyel Mitchell pasa oficialmente a ser ficha del Minnesota United, continuará a préstamo en Alajuelense hasta el final del torneo. El club manudo asegura así la continuidad de una de sus principales armas ofensivas en un momento clave de la temporada.

Kenyel Mitchell estará hasta fin de año en Alajuelense.

La noticia representa un alivio para la Liga, que no solo recibe una inyección económica cercana a los 1.3 millones de dólares, sino que también retiene temporalmente a un futbolista que se ha convertido en pieza fundamental del proyecto deportivo.

En Alajuela celebran un desenlace que parecía imposible: el joven talento se va a la MLS, pero antes seguirá luchando por el título nacional con la camiseta rojinegra. Un giro inesperado que mantiene viva la ilusión manuda.