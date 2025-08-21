“Paternidad”: Desde Panamá lanzan burla histórica al futbol de Costa Rica

La rivalidad de Panamá y Costa Rica ha crecido en los últimos años, en especial por la superioridad que han mostrado los canaleros en los partidos y en los que han destacado en especial en la Liga de Naciones de la Concacaf, pero todo esto parece que se ha trasladado a nivel de clubes en la Copa Centroamericana 2025.

En la primera jornada los panameños dieron el primer golpe en la mesa y en especial cuando Plaza Amador dio el campanazo al imponerse 2-1 a la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto, dando muestras que los de la LFP iban a dar pelea.

Luego en esta cuarta fecha fue el CAI que hizo lo suyo, aunque en condición de local al ganarle 1-0 a Deportivo Saprissa y la noche de hoy Sporting San Miguelito fue el encargado de dar el golpe de gracia al triunfar 2-0 ante Herediano y complicarle sus opciones de clasificar.

Desde Panamá se burlan de Costa Rica

Estos resultados han causado varios mensajes mofándose de los ticos y también presumiendo los logros en esta competición, en el que no podía faltar el periodista José Miguel Domínguez, más conocido como Chepe Bomba que dejó dos mensajes contundentes.

“Creo que la paternidad de Panamá sobre Costa Rica, a nivel de selecciones nacionales, se está extrapolando a los clubes. Tercerón 1-2 Plaza Amador. CAI 1-0 Saprissa. Sporting SM – Herediano. EFECTO PAPAMÁ” y “Panamá comanda Centroamérica con la Selección de Panamá y con la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Toca aceptarlo”.

Por otra parte, Tigo Sports Panamá también se encargó de dejar un dardo, presumiendo los tres triunfos de los clubes de su país y asegurando que se está viviendo un gran momento.

