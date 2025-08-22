¡Atención Guatemala! El Bolillo Gómez con sorpresas en la convocatoria de El Salvador para la Eliminatoria Mundialista

La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) anunció este viernes por la tarde, a través de sus redes sociales, el listado de jugadores convocados por el técnico Hernán Darío “Bolillo” Gómez para la próxima fecha FIFA. Será el debut de la Selecta en la tercera fase de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026, donde buscará iniciar con paso firme.

El calendario marca dos duelos de alta exigencia para los cuscatlecos. El primero será el 4 de septiembre ante Guatemala, en el estadio Cementos Progreso de la capital chapina, mientras que el segundo se disputará el 8 de septiembre frente a Surinam, en el Cuscatlán. Ambos compromisos corresponden al Grupo A de la eliminatoria.

El “Bolillo” Gómez, de amplia trayectoria en el fútbol internacional, confía en armar un grupo competitivo que combine experiencia y juventud. La convocatoria busca potenciar al máximo las opciones de El Salvador para sumar puntos clave en este arranque.

La visita a Guatemala será un reto especial, no solo por la rivalidad histórica entre ambas naciones, sino porque los chapines llegan en un buen momento de forma y con el respaldo de su afición. Cuatro días más tarde,la Selecta volverá a casa con la obligación de hacerse fuerte en el Cuscatlán, donde la presión de la hinchada será un factor determinante.

Esta es la convocatoria de El Salvador

Mario González (Alianza FC), Benji Villalobos (CD Águila), Tomás Romero (New York City FC), Julio Sibrián (CD Águila), Nelson Rodríguez (CD Águila), Ronald Rodríguez (CD Águila), Henry Romero (Alianza FC), Diego Flores (CD LÁ Firpo), Jorge Cruz (CD FAS)

Bryan Tamacas (CD Hércules), Jefferson Valladares (CD Municipal Limeño), Harold Osorio (Chicago Fire FC II), Joshua Pérez (Odra Opole FC), Darwin Cerén (CD Águila), Marcelo Díaz (CD Águila), Tomás Granitto (CD Águila), Noel Rivera (Alianza FC), Bryan Landaverde (CD LÁ Firpo)

Mauricio Cerritos (CD LÁ Firpo), Isaac Portillo (ADI Metapán), Nathan Ordaz (Los Ángeles FC), Brayan Gil (FC Baltika), Emerson Mauricio (Alianza FC), Rafael Tejada (CD FAS) y Steven Vásquez (CD LÁ Firpo)