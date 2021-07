Fabián Coito explica por qué no llamó a Andy Najar

Hace una semana la Selección de Honduras daba el listado de 23 futbolistas elegidos por el entrenador Fabián Coito, que estarán teniendo participación en la Copa Oro 2021 de la Concacaf y en la que hubo algunas sorpresas, entre ellas la ausencia del centrocampista Andy Najar, quien está teniendo un buen inicio de temporada con el DC United de la MLS.

Coito compareció hoy ante los medios de comunicación, por lo que rápidamente se le presentó dicha interrogante, a la cual el uruguayo contestó, en la que dejó claras sus razones de la ausencia del centrocampista, al cual tenía en mente para que disputara la competición pero ante su reciente lesión tomó la decisión de no llamarlo.

“Cuando él no pudo estar en al Final Four porque todavía venía en plena recuperación, decidimos en esas fechas que estuviera en la Copa Oro, hemos hablado mucho con él, con el club, que ha sido el factor grande que le ha permitido a Andy nuevamente ir acercándose al nivel que todos queremos y que esperamos”, dijo el sudamericano.

“Todavía sigue arrastrando algunas situaciones post partido que no harían posible que esté en el mejor rendimiento. Siempre quiero futbolistas que estemos seguros del momento, no era la mejor situación, expuesto por el club y por eso no lo convocamos. La idea nuestra era contar con Andy, pero esperamos su evolución en lo físico, porque en lo futbolístico lo está logrando”, agregó.

La H lleva a la mayoría de sus elementos, además de Andy Najar, también destacó la ausencia de Anthony Choco Lozano. Los hondureños estarán viajando a Estados Unidos, para debuta el martes en la Copa Oro ante Granada, el resto del Grupo D lo completa Panamá y Qatar.