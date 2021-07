Carlos Ruiz arremete contra la Fedefut

La decisión de la Concacaf de invitar a Guatemala a la Copa Oro 2021 en lugar de Curazao causó mucho revuelo en las redes sociales, porque fueron muchas horas de rumores y sin conocer una versión oficial, en medio de esto apareció Carlos El Pescado Ruiz, quien nuevamente lanzó dardos y dio su punto de vista acerca de este tema.

Cuando la noticia aún no estaba confirmada, Ruiz utilizó su cuenta oficial de Twitter para criticar la decisión, en especial hacía la Federación de Futbol de Guatemala, a la que acusó de velar por sus propios intereses y no por los del futbol, teniendo como prioridad el premio económico que da Concacaf por la participación.

“De ser cierta la información, por dignidad algunos no iríamos a la Copa Oro, pero de eso no sabe la Fedefut. Cada participante recibe $150K+0- Dinerito que jamás llega al desarrollo del futbol algo obvio. Pregunto; qué dirigente ven ustedes diciendo NO a ese pastel?”, redactó el goleador histórico del combinado nacional.

De ser cierta la información, por dignidad algunos no iríamos a @GoldCup pero de eso no sabe la @fedefut_oficial cada participante recibe $150K+0- Dinerito que jamás llega al desarrollo del futbol algo obvio. Pregunto; qué dirigente ven ustedes diciendo NO a ese pastel? ✈️�� — CR20FishWorldRecord (@FishCr20) July 9, 2021

El Pescado es una de las personas que cuando tiene la oportunidad lanza dardos a la gestión de Gerardo Paiz en la Federación, en especial cuando se fracasa en lo deportivo o cuando existen decisiones administrativas con lo que él no está de acuerdo, a veces es respaldado por la afición y otras le llueven críticas.

Horas después de la publicación de Carlos Ruiz, Concacaf emitió un comunicado donde oficializó la invitación de Guatemala a la Copa Oro para tomar el lugar de Curazao, ahora será parte del Grupo A junto a México, El Salvador y Trinidad y Tobago.