Los memes explotaron en las redes tras la eliminación de El Salvador y Honduras en Copa Oro

Un duro golpe para el fútbol centroamericano tras darse la eliminación de las selecciones de El Salvador y Honduras ante Qatar y México, respectivamente. En los papeles tal vez los hondureños la tenían más complicada ante los aztecas, que los salvadoreños ante Qatar. Sin embargo el resultado fue negativo para ambos, que en 90 minutos se definieron sus llaves y se han despedido de esta Copa Oro.

Los salvadoreños no pudieron remontar (3-2) el resultado ante Qatar. A pesar de que en el partido fueron de menos a más, el tiempo no alcanzó para lograr la igualdad y alargar la serie. Los primeros 45 minutos los centroamericanos se vieron totalmente superados, pero en el segundo tiempo mostraron un mejor fútbol que se vio reflejado con dos anotaciones, pero esto no fue suficiente.

Por otro lado, la Selección de Honduras a pesar de sus esfuerzos no pudo equiparar la balanza ante los mexicanos que luego de conseguir el primer tanto en el marcador, generaron más ocasiones para alcanzar dos más que liquidaban la serie. Los catrachos se despidieron de la Copa Oro con un contundente (3-0) en contra y México sigue su camino como uno de los favoritos.

Los memes aparecieron en las redes

A través de las redes sociales, los memes no perdonaron a El Salvador y a Honduras luego de su eliminación de la Copa Oro respectivamente. Los fanáticos encontraron en las redes una manera de desahogar este trago amargo de la derrota, algunos con palabras y otros con memes en contra de los salvadoreños y catrachos.