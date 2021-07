Copa Oro 2021: cómo quedaron las semifinales

Los cuartos de final de la Copa Oro 2021 están en desarrollo. Pero ya finalizó el primer día de dicha instancia y dos seleccionados se clasificaron a las semifinales: Qatar, que tras un sufrido segundo tiempo le ganó 3-2 a El Salvador, y México, que goleó 3-0 a una Honduras cuyo plantel se vio afectado por las lesiones y el Covid-19.

En el día de mañana se definirá quiénes van a acompañar a estos dos seleccionados, cuando disputen sus respectivos encuentros, en el AT&T Center, primero Costa Rica vs. Canadá -puntera del Grupo C y escolta del Grupo B respectivamente- y luego Estados Unidos vs. Jamaica -líder del Grupo B y segunda del Grupo C-.

Recordemos que si bien hasta ahora no sucedió, el reglamento establece que en caso de empate en los 90 minutos se disputará un alargue, conformado por dos períodos de 15 minutos cada uno. Y en caso de que la igualdad persista, se recurrirá a la definición por penales. Esto se mantendrá hasta la final de la Copa Oro.

Lo cruces de semifinales (de momento):

���� México se clasificó a semifinales y así quedaron las llaves de la #CopaOro21 �� ¿Quién será su rival? ��#EstoEsNuestro pic.twitter.com/ZGxE6FEc6F — Gold Cup (@GoldCup) July 25, 2021

- Qatar vs. ganador de Estados Unidos vs. Jamaica

Q2 Stadium de Austin, Texas (29 de julio)

- México vs. ganador de Costa Rica vs. Canadá

Q2 Stadium de Austin, Texas (29 de julio)