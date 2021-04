Myers: “Tenemos que atacar más”

Roy Myers, entrenador de Saprissa, dio su punto de vista luego de la derrota de ayer de 1-0 contra Philadelphia Union, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, donde nuevamente dio a conocer su preocupación por el momento el que se vive y reiteró que al equipo le está faltando atacar.

“Es preocupante, creo que hemos hecho bastante énfasis en defensa, se han tenido algunos errores, pero estoy consciente que tenemos que atacar más, buscar el marco rival, así como lo hicimos en la segunda parte, porque no pudimos en la primera. Vamos a insistir en mejorar, porque esa es la única forma para poder ganar”, dijo Myers en conferencia de prensa.

“Ha sido complicado poder concretar una idea clara, por la falta de jugadores por suspensión, lesiones y más circunstancias. Estamos intentando llegar a eso a pesar de las bajas, es difícil no poder usar un once base para que se vayan acoplando. Esto es preocupante, pero no estoy evadiendo nada o excusándome”, agregó.

Myers también fue cuestionado por sumar ocho partidos consecutivos sin ganar con el Monstruo Morado, siete de estos han sido en el torneo local y ayer se sumó el de la competición internacional. Así como el planteamiento de cinco defensores que plantó ayer contra el club de la MLS.

“Queremos darle seguridad al equipo, por eso se jugó con tres centrales. Además, por la falta de algunas figuras en el equipo, no es la primera vez que jugamos así, ya lo hicimos contra Cartaginés. También porque vimos algunos juegos de Philadelphia y consideramos que jugar así era una buena opción”, finalizó.