Alajuelense se pronuncias sobre posible ausencia de sus figuras ante Atlanta

Luego de haber terminado de arreglar el problemas de las visas que tenían alguno de sus jugadores, a Alajuelense le surgió otro problema para su vieja a Estados Unidos. Leonel Moreira, Bryan Ruiz, Johan Venegas, Barlon Sequeira y Alex López serían bajas para la vuelta contra el Atlanta United por la Concachampions debido a que estuvieron en Europa hace menos de 15 días.

Estos jugadores fueron participes de los dos amistosos que jugaron su selección, Costa Rica y Honduras, en el viejo continente. El gobierno estadounidense pide cuarentena de 10 días a aquellas personas que estuvieron en Europa en el lapso de menos de dos semanas. Esto provoca que el Manudo pierda a sus máximas figuras en un partido fundamental.

La plantilla de Alajuelense viajó sin estos futbolistas y el club emitió un comunicado sobre la situación: ''Nuestro presidente con otros directores están en Atlanta y nuestro cuerpo administrativo aquí, estamos abocados a hallar soluciones. Alajuelense no podía haber negado sus jugadores a la selección nacional, no solo por su vocación de colaboración con la misma, sino porque el club podría ser sancionado, inclusive, con no poder participar en torneos oficiales. Los jugadores tampoco podían negarse a integrarla en fecha FIFA".

El comunicado que presentó Alajuelense sobre esta situación.

Para finalizar, atacaron a la Conacacaf: ''El calendario de la Concachampions nos obliga, igualmente, a competir el día 13 de este mes en territorio estadounidense sin prever tal contengencia y sin que esté a nuestro alcance subsanar, de ninguna manera, el plazo en que nuestros jugadores pudieran cumplir entre un partido y otro. Estamos a la espera de que en las próximas horas se pueda resolver esta vicisitud en la cual".

Los Manudos siguen con la esperanza de poder contar con los futbolistas antes nombrados, pero saben que es muy difícil y el tiempo no sobra. Por el momento, irían sin ellos y sin Marcel Hernández, quien se sabía que no podía salir de Costa Rica. Casi un equipo B el que presentan para dar vuelta el resultado contra Atlanta United.