Este sábado, Inter Miami visitará a Atlanta United por la jornada 28 de la Major League Soccer (MLS) 2023. Compromiso que marcará el regreso de Lionel Messi, David Ruiz y otras figuras al equipo luego de la fecha FIFA: las Garzas deben ganar para escalar posiciones en la Conferencia Este, donde el cuadro de las Cinco Rayas se encuentra en puestos de play-offs y con sed de revancha.

◉ VER a Lionel Messi en Inter Miami vs. Atlanta United por Apple TV

◉ VER en USA a Lionel Messi en Inter Miami vs. Atlanta United por Apple TV

Atlanta United vs. Inter Miami: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el partido

Atlanta United e Inter Miami jugarán mañana, sábado 16 de septiembre, a las 15:00 horas de Centroamérica y el CDMX (16:00 de Panamá y 17:00 ET de Estados Unidos), en el Mercedes-Benz Stadium de Georgia. El encuentro será transmitido por Apple TV contratando el MLS Season Pass.

Atlanta United vs. Inter Miami: cómo llegan ambos equipos

El conjunto de Gonzalo Pineda atraviesa un buen presente en la MLS. Está sexto en la Conferencia Este, con 42 puntos, aunque luego de imponerse 2-0 a Seattle Sounders perdieron 2-1 con Cincinnati y empataron 2-2 con FC Dallas. Será la tercera vez que se midan a Inter Miami en la temporada: en mayo cayeron 2-0 y en julio 4-0, quedando eliminados de la Leagues Cup.

Los dirigidos por Gerardo Martino, campeones de dicho certamen y finalistas de la US Open Cup, sueñan con meterse en los play-offs, aunque por el momento están decimocuartos con 28 unidades. En sus últimos compromisos empataron 0-0 con Nashville, vencieron 3-1 a Los Angeles FC y 3-2 a Sporting KC.

Respecto a Lionel Messi, quien se fue tocado físicamente del triunfo 1-0 de Argentina sobre Ecuador y no jugó en la goleada 3-0 contra Bolivia, el “Tata” no garantizó su titularidad: “No está lesionado. Está bien, pero no vamos a correr riesgos porque tenemos muchos partidos importantes”.

Atlanta United vs. Inter Miami: posibles alineaciones para el partido de la MLS

El posible XI de Atlanta United (4-5-1): Bradley Guzan; Brooks Lennon, Miles Robinson, Luis Abram, Caleb Wiley; Saba Lobjanidze, Santiago Sosa, Thiago Almada, Amar Sejdić, Tler Wolff; Georgios Giakoumakis.