“Tuca” Ferretti sobre el Olimpia vs Tigres: “No hay que menospreciar a nadie”

Olimpia enfrentará mañana a Tigres de México en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, serie en la que es favorito el cuadro azteca, aunque el entrenador Ricardo Ferretti pidió que se le respete a los catrachos a pesar de esta condición, porque cualquier cosa puede pasar en un partido de futbol.

“Nos encontramos bien luego del partido pasado, estamos preparándonos para enfrentar con humildad y seriedad el juego contra Olimpia, ya nos dan como favoritos, pero exageran demasiado, mis jugadores y yo pensamos que no hay que menospreciar a nadie, para no tener sorpresas, no hay que creer que somos superiores por nombres o en el papel porque esto es futbol”, analizó el estratega brasileño.

“El Tuca” también comentó que observó el encuentro de los Leones Blancos ante Montreal Impact, recalcó que le tiene respeto al rival, además destacó las cualidades como el dinamismo, que se defienden bien y que tienen buen juego aéreo, así mismo indició que se tienen que cuidar sí quieren pasar a la siguiente ronda.

Ferretti DT de @TigresOficial: "Buscaremos mejorar el trabajo del último partido para aspirar llegar a la final”. pic.twitter.com/YaDa3deuqs — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) December 18, 2020

“El juego aéreo es una de las ventajas que tiene Olimpia, por los jugadores con buena estatura con los que cuenta, todo entrenador que tiene eso a favor tratar de sacarle provecho, pero no creo que sea la única forma en la que se busque ganar”, contentó el técnico ante la pregunta sobre las fortalezas de los rivales.

Ferretti también mostró su molestia ante los medios de comunicaciones, en especial a los mexicanos, porque han resaltado que Tigres es favorito en la serie, también porque se ha dicho que sí Olimpia logra clasificar sería un fracaso para los regios, por lo que el brasileño volvió a decir que se debe respetar al contrincante.

“Ustedes dicen muchas cosas que nosotros no pensamos, es la opinión de los medios. Tienen el derecho a decir y pensar lo que quieran, sí ustedes dicen X o Y cosa es su problema. Sí pasamos porque es muy fácil, sí quedamos fuera somos una vergüenza, se tiene que respetar al contrario y ustedes no lo están haciendo, nosotros sí”, finalizó.