La Concacaf ha tomado una postura sobre la Superliga Europea mencionando a la FIFA y UEFA

Con el anuncio de la creación de la Superliga Europea sea revolucionado el fútbol mundial y con él sus organizaciones que los representan. Los equipos más poderosos del mundo a través de diversos comunicados anunciaron la formación de este nuevo torneo. En donde la relación con la UEFA y la FIFA quedarían a un lado de esto, lo cual traería graves consecuencias entre las partes y terceros. Ante esta situación, la Concacaf también tomó postura sobre el asunto.

Recordemos que este torneo estaría en principio con la participación de 12 equipos fundadores: Milan, Inter y Juventus por Italia; Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham y Manchester United por Inglaterra; Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid por España. Estos equipos a través de diversos comunicados anunciaron estar de acuerdo con dicho campeonato. Aunque en las últimas horas, varios equipos ingleses estarían dándose de baja.

¡La Concacaf tomó postura!

"Por completo apoyamos a FIFA y la UEFA y estamos en contra de la creación de cualquier "súper liga" que signifique la ruptura de las organizaciones futbolísticas del presente". Como partes involucradas, nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar en equipo para hacer crecer el juego y respetar las estructuras gubernamentales del fútbol", compartió el presidente de la Concacaf Victor Montagliani a través de su cuenta oficial de Twitter.

Concacaf tomó postura sobre la Superliga. / Foto: Victor Montagliani Twitter

Además, no es menos importante, resaltar que hubo amenazas por parte de la UEFA con expulsar a todos los jugadores y clubes que participen esta Superliga Europea, de todo campeonato del viejo continente y además, el no poder jugar con sus selecciones en los torneos que organice dicha entidad. Dicho esto, la Concacaf dejó claro que no apoyará este campeonato, respaldando al 100% a la UEFA y FIFA respectivamente.