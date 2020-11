Concacaf confirma calendario de los cuartos de final y de los juegos pospuestos

La Confederación del Norte, Centroamérica y Caribe de Futbol, dio a conocer el calendario para los partidos de la instancia de cuartos de final de la Liga Concacaf, así mismo también informó sobre cuándo se estarán realizando los compromisos pendientes de los octavos que ya no se pudieron disputar cuando se tenía previsto.

Para los cuartos de final, ya se encuentra clasificados el Arcahaie (Haití), Olimpia, Marathón, Motagua (Honduras), Saprissa (Costa Rica) y Forge (Canadá), pero aún están a la espera que se definan dos llaves, para completar los cruces entre los ochos mejores clubes del campeonato regional.

La Liga Concacaf se reanudará luego de la Fecha FIFA, con los dos partidos pendientes de octavos de final, que se programaron para disputarse el martes 24 de noviembre. El primer encuentro será el de Herediano de Costa Rica contra Real Estelí de Nicaragua y luego San Francisco de Panamá visitará a la Liga Deportiva Alajuelense.

Concacaf confirma calendario para los cuartos de final y partidos de octavos de final pospuestos de #SCL20

Los cuartos de final se dejaron para disputarse el 1 de diciembre: los cruces que ya están definidos con la visita del Forge a la cancha del Arcahaie y también el encuentro de Marathón versus Saprissa. Luego el 2 de diciembre se realizará el clásico hondureño cuando Olimpia sea anfitrión de Motagua y la última llave será la de los ganadores de los juegos pendientes de octavos de final.

Cabe mencionar que los clasificados a Semifinales accederán directamente a la Liga de Campeones de la Concacaf, mientras los perdedores, disputarán un repechaje y los que salgan triunfadores ocuparán los otros dos cupos para el campeonato del área.

Octavos de Final

Martes, 24 de noviembre de 2020

20:00 CS Herediano (CRC) vs Real Esteli FC (NCA)

22:15 LD Alajuelense (CRC) vs San Francisco FC (PAN)

Cuartos de Final



Martes, 1 de diciembre de 2020

20:00 Arcahaie FC (HAI) vs Forge FC (CAN)

22:15 CD Marathón (HON) vs Deportivo Saprissa (CRC)



Miércoles, 2 de diciembre de 2020

20:00 LD Alajuelense (CRC) or San Francisco FC (PAN) vs CS Herediano (CRC) or Real Esteli FC (NCA)

22:15 CD Olimpia (HON) vs FC Motagua (HON)