Carlos Gallardo le contestó a David Faitelson: "Somos subestimados"

Ni bien se conoció que México no jugaría contra Costa Rica y que el amistoso sería ante Guatemala, muchos periodistas aztecas salieron a criticar la decisión. Se criticó un supuesto nivel muy bajo que tendrían los jugadores chapines, entre ellos el capitán Carlos Gallardo. Unos dichos que generaron mucha polémica.

El más duro fue David Faitelson que definió a Guatemala como "lo más bajo de la Concacaf". Agregó que los comandados por Amarini Villatoro "no le van a ofrecer nada futbolístico" a los dirigidos por el Tata Martino y que "un partido de la MLS es más interesante" que este amistoso que se disputará hoy.

Carlos Gallardo no se guardó nada y salió a contestar en una entrevista: “Molesta como jugador el que los medios mexicanos o muchas personas hablen cosas que no deberían, pero ese es tema aparte. Somos subestimados de parte de todos los medios de comunicación, sabemos que siempre generan ese morbo. Es algo que ya está en ellos y no nos afecta en nada”.

Además, se refirió a la importancia que tienen para ellos este encuentro contra México: “El resultado para el ranking no importa. Los grupos y rivales para la eliminatoria ya están definidos. Importa, sí, como un parámetro y que se haga un buen partido en un estadio tan legendario como el Azteca”.

Para finalizar, Gallardo habló sobre como está todo preparado en el hotel y el estadio para evitar contagios de coronavirus en tierras aztecas: “El temor al contagio siempre está. Llegamos a un país donde tal vez no están las medidas sanitarias tan fuertes como en otros lados".