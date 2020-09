David Faitelson: "Jugar contra Guatemala es una pérdida de tiempo"

El reconocido periodista mexicano, David Faitelson, ha lamentado que la selección de México pueda jugar contra Guatemala en lugar de Costa Rica. Luego de que se rumoreara el amistoso entre ambas escuadras, los analistas de Fútbol Picante analizaron la situación y aseguraron que incluso era mejor enfrentarse a un club de la Liga MX.

Después de que se viniera abajo el encuentro amistoso entre aztecas y ticos, la selección azteca buscó conseguir un nuevo rival a como de lugar. Sin importar quien fuese, el compromiso del la Federación Mexicana de Fútbol era encontrar un nuevo adversario para jugar en el Estadio Azteca, y en este caso suena Guatemala.

Sin embargo, para muchos comentaristas mexicanos será un cotejo de poca envergadura, del cuál no podrá salir nada positivo para el conjunto dirigido por el argentino Gerardo el "Tata" Martino. Así lo expresaron los panelistas del programa, integrado por Hugo Sánchez, David Faitelson, y Jose Ramón Fernández.

David Faitelson, periodista mexicano de ESPN.

"Jugar contra Guatemala el proximo miercoles a puerta cerrada me parece una perdida de tiempo, me parece jugar por jugar, es una decisión por hacer negocio. Con todo respeto Guatemala en este momento no tiene el nivel de Costa Rica, hubieran jugado contra las Chivas, contra el América, o contra una selección de la Liga MX. Sería un partido peor que molero" señaló Faitelson. "Guatemala es un rival escogido al vapor, este es un partido super molero", concluyó Jose Ramón Fernández.

*Video a partir de los 23 minutos