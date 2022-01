El fútbol femenino vivirá un cambio de paradigma en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe; con la implementación a partir de este 2022 de nuevos certámenes internacionales por parte de la Concacaf, destacándose la Copa Oro femenina y el Campeonato Concacaf W, que otorgará plazas tanto a la Copa del Mundo como a los Juegos Olímpicos.

El segundo de los eventos mencionados demanda una etapa clasificatoria previa, entre todas las naciones de la región a excepción de Estados Unidos y Canadá, por lo que 30 seleccionados deberán dirimirse seis cupos mediante una fase de grupos que premiará únicamente a sus respectivos líderes.

A falta de pocos días para que este proceso inicie, teniendo en cuenta que tomará lugar en las Fechas FIFA femeninas de febrero y abril, la Concacaf reveló el calendario oficial de la primera tanda de compromisos (los del segundo mes del año), que será vital en las aspiraciones de cada combinado patrio.

Campeonato Concacaf W: calendario oficial de la Fecha FIFA de febrero

*El país anfitrión aparece en primer lugar y en hora del Centroamérica:

Miércoles, 16 de febrero de 2022

11:00 Guatemala vs Islas Vírgenes de EE.UU - Estadio Pensativo, Antigua, GUA

14:00 Cuba vs San Vicente y las Granadinas - Estadio Antonio Maceo, Santiago, CUB

15:30 El Salvador vs Belice - Estadio Cuscatlan, San Salvador, SLV

17:00 Puerto Rico vs Antigua and Barbuda - Estadio Centroamericano, Mayagüez, PUR

17:00 República Dominicana vs Granada - Estadio Olimpico Felix Sanchez, Santo Domingo, DOM

18:00 Guyana vs Dominica - National Track & Field Leonora, Georgetown, GUY

Jueves, 17 de febrero de 2022

15:00 Haití vs Honduras - Estadio Olimpico Felix Sanchez, Santo Domingo, DOM

16:00 Trinidad y Tobago vs Nicaragua - Hasely Crawford Stadium, Port of Spain, TRI

17:00 Jamaica vs Bermuda - National Stadium, Kingston, JAM

19:00 Costa Rica vs San Cristóbal y Nieves - Estadio Nacional, San Jose, CRC

20:00 México vs Suriname - Estadio Universitario, Monterrey, MEX

20:00 (21:00 de Panamá) Panamá vs Barbados - Estadio Rommel Fernandez, Ciudad de Panamá, PAN

Sábado, 19 de febrero de 2022

15:30 Islas Vírgenes Británicas vs Cuba - Estadio Francisco Morazan, San Pedro Sula, HON

16:00 Anguilla vs Puerto Rico - Raymond E. Guishard Technical Centre, The Valley, AIA

16:30 Aruba vs El Salvador - Estadio Panamericano, San Cristóbal, DOM

18:00 Islas Caimán vs República Dominicana - Truman Bodden Stadium, George Town, CAY

18:00 Islas Turcas y Caicos vs Guyana - TCIFA National Academy, Providenciales, TCA

18:00 Curazao vs Guatemala - Stadion Rignaal "Jean" Francisca, Willemstad, CUW

Domingo, 20 de febrero de 2022

16:00 (17:00 de Panamá) Belice vs Panamá - Estadio Cuscatlan, San Salvador, SLV

15:00 San Vicente y las Granadinas vs Haití - Estadio Antonio Maceo, Santiago, CUB

15:00 Antigua y Barbuda vs México - Estadio Olimpico Felix Sanchez, Santo Domingo, DOM

15:00 Granada vs Jamaica - Kirani James Athletics Stadium, Saint George's, GRN

15:00 Dominica vs Trinidad y Tobago - National Track & Field Leonora, Georgetown, GUY

16:00 Islas Vírgenes de EE.UU vs Costa Rica - Bethlehem Soccer Stadium, St. Croix, VIR

Martes, 22 de febrero de 2022

15:30 Honduras vs Islas Vírgenes Británicas - Estadio Francisco Morazan, San Pedro Sula, HON

16:00 Bermuda vs Islas Caimán - IMG Academy, Bradenton, FL, USA

16:00 Suriname vs Anguilla - Essed Stadium, Paramaribo, SUR

17:00 San Cristóbal y Nieves vs Curazao - Estadio Olimpico Felix Sanchez, Santo Domingo, DOM

17:00 Barbados vs Aruba - Estadio Panamericano, San Cristóbal, DOM

19:00 Nicaragua vs Islas Turcas y Caicos - Estadio Nacional de Futbol, Managua, NCA

Campeonato Concacaf W: cómo son los grupos