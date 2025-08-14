Choco Lozano recibe la sentencia que ya esperaba en la selección de Honduras ¿Se pierde las Eliminatorias de Concacaf?

Choco Lozano no pasa su mejor momento en México con el Santos Laguna, no aporota goles y su estadía está siendo muy criticada, eso preocupa por de más a la selección de Honduras.

En las últimas horas recibido la sentencia que tanto esperaba escuchar, a pesar de no estarla pasando nada bien a nivel individual.

¿Quién sentenció al Choco Lozano y por qué le sigue dando confianza.

Reinaldo Rueda fue el encargado de sentenciar al Choco Lozano, el colombiano fue preguntado por el delantero y las constantes críticas que recibe en México.

“Creo que son rachas, y más de estos jugadores que son goleadores. Es el fútbol. El llegar a ese club, quizás no llegó en el momento oportuno, por el momento que estaba viendo el equipo e inclusive quedó fuera de la liguilla con muchas jornadas de anticipación. Tampoco ha tenido fortuna con las lesiones. Creo que lo han afectado mucho para tener un buen rendimiento y que ese rendimiento se hubiera reflejado después en situaciones de gol. No solamente ha sido el cambio, la adaptación a los nuevos compañeros, qué características de compañeros tiene, el momento del club. Desafortunadamente no se ha dado todo para que él pueda tener un mejor comportamiento y quizás que esos goles que él hiciera allá también le sirvieran de confianza para venir a la selección”, comenzó diciendo Rueda a La Prensa.

Al ser consultado sobre si todavía confía en el Choco, dijo que sí y que espera que recupere su mejor versión para las Eliminatorias de Concacaf.

“Desde lo futbolístico, su desempeño ha sido intermitente por las lesiones, pero siempre lo tengo en consideración y confío plenamente en su talento. Es un jugador con virtudes técnicas excepcionales, que desde las categorías sub-17 y sub-20 siempre fue goleador. Aunque en su club no haya mostrado todo su potencial, en la selección suele alcanzar otra dimensión. Estoy seguro de que podrá recuperar su nivel, retomar la racha que todos esperamos y aportar de manera decisiva al equipo nacional”.

La selección de Honduras enfrentará a Costa Rica, Haití y Nicaragua buscando el pase al Mundial. La Bicolor no asiste a una Copa del Mundo desde 2014.