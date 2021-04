¡Atención Honduras! México planea llevar una figura experimentada a Tokio 2020

Cada vez falta menos para el comienzo de Tokio 2020 y las selecciones clasificadas empiezan a confirmar los jugadores que llevaran a la competición olímpica. La lista tiene que estar conformada por jugadores menores de 24 años (se extendió a esa edad por la reprogramación) y tres jugadores mayores. México, campeón del Preolímpico tras vencer a Honduas en la final, tiene una figura en carpeta.

Según diferentes medios aztecas, Chicharito Hernández está siendo analizado para sumarlo a los Juegos Olímpicos. Luego de que marcara un triplete en el debut de Los Angeles Galaxy en esta nueva temporada de la MLS, el entrenador de la Sub-23 mexicano contó las ganas de tenerlo para los JJOO.

Sobre esa tema, el ex-Real Madrid habló y se mostró predispuesto a la posiblidad de ir por primera vez en su carrera a unas Olimpiadas: "Para Jaime Lozano tengo palabras de agradecimiento. Siempre he dicho que nunca estoy cerrado a nada de la Selección, no me he retirado".

Chicharito Hernández podría estar en Tokio 2020. (Foto: Getty Images)

De todas formas, resaltó que su cabeza está puesta en un 100% a Los Angeles Galaxy y la pelea por quedarse con la MLS: "Uno se puede abrir las puertas con sus actuaciones. No lo descarto, pero ahorita estoy concentrado y al cien por ciento con mi equipo, ya más adelante que lleguen las pláticas".

Sería un importante refuerzo para un a selección que ya es candidata a quedarse con la medalla de oro, como lo hicieron en Londres 2012. Por parte de Honduras, los catrachos también analizan esto con la dificultad de que Tokio 2020 se superpone con la Copa Oro y no sobran futbolistas en la convocatoria de la mayor.