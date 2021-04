Fernando Palomo y David Faitelson se cruzan en las redes tras el América vs Olimpia

El partido de América contra Olimpia de la Liga de Campeones de la Concacaf ha dado de que hablar, en especial por el saldo negativo de la fractura de peroné por parte de Antonio De Jeseús López, así como la lesiones de otros jugadores americanistas, que sin duda causó la reacción de los comentaristas de ESPN, Fernando Palomo y David Faitelson.

Todo comenzó cuando Faitelson redactó un tuit en donde acusó al América de “arrugarse” porque no quiso entrar en el juego fuerte que propuso el Olimpia en el estadio Azteca y prefirió confiar en un árbitro que no existía. El comentarista salvadoreño no tardó en contestar en decir que “no se puede caer en el juego brusco”.

Tampoco se puede caer en la promoción del juego brusco. Esto es absurdo @Faitelson_ESPN https://t.co/ySPq4dds8H — Fernando Palomo ESPN (@fernandopalomo) April 15, 2021

Esto causó que el mexicano, como es su costumbre contestara e indicó que no se podía quitarle merito al Olimpia por el partido que hizo y catalogó al América “de falta de carácter en momentos decisivos". Palomo dio su punto de vista y volvió a mostrarse indignado “avalar el juego malintencionado y sugerir que es el camino para derrotar a un rival es muy pobre”.

Los ánimos se fueron calentando cuando Faitelson habló de carácter, temperamento y personalidad, a lo que Palomo dijo que esto “no se muestra a gritos y a patadas”, por lo que el mexicano le solicitó al centroamericano que no necesita una lección de personalidad y recalcó que el América “se arrugó”.

Por último, Palomo indicó que el partido se jugó con la violencia como sistema y que no toleraba ese tipo de juegos, a lo que Faitelson terminó respondiendo que “se supone que el América está por encima del nivel de clubes centroamericanos. Y jamás he pretendido aprender de ti. Tengo mejores maestros”.