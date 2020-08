Ariel Lassiter dio a conocer quién fue el jugador que más le aportó en Alajuelense

Hace unos días el futbolista costarricense Ariel Lassiter se convritió en un nuevo legionario en el fútbol de los Estados Unidos con el Houston Dynamo. Sin embargo, el jugador de 25 años de edad también recordó en una entrevista realizada para ESPN la importancia que tuvo su paso por la Liga Deportiva Alajuelense y qué jugadores lo ayudaron durante ese proceso.

Con esta decisión de marcharse de la Liga Deportiva Alajuelense, el jugador decidió también la MLS por un mayor crecimiento personal y económico. Tomando en cuenta todo lo que ha crecido también la ligade los Estados Unidos y pueder ser también un lugar para desarrollarse mejor y aportar para la selección de Costa Rica en sus competencias oficiales.

"He aprendido bastante, yo creo que, aunque jugué muchísimo tiempo en Galaxy, siento que me formé aún más en la Liga, los goles, la Selección Nacional de Costa Rica, son cosas que trato de transmitir ahora que estoy en el Dynamo, todo lo que aprendí en la Liga me va a ayudar bastante a llegar a dónde quiero estar”, aseveró Ariel Lassiter para ESPN y también aprovechó de dedicarle unas palabras a su excompañero Jonathan McDonald.

"La verdad es que de todos aprendí, siempre creo yo que uno puede aprender de todos, siendo joven o con experiencia, con Jonathan McDonald me llevé súper bien, es un jugador que tiene un nombre en Costa Rica, en la Liga, histórico, aprendí muchísimo de él, también de Junior Díaz, Machado, Leo Moreira, aprendí muchísimo de ellos”, culminó Ariel Lassiter.

El jugador centroamericano ahora espera poder aportar dentro de la cancha en el comienzo de un nuevo torneo en la MLS con el Houston Dynamo en donde también buscará crecer como jugador y hacer bien las cosas para ganarse los llamados con la selección nacional, tomando en cuenta que las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 están a la vuelta de la esquina.