Adalberto Carrasquilla habló sobre la oferta del Real Madrid Castilla

En los últimos días, el nombre de Adalberto Carrasquilla reverberó de manera notable entre los medios españoles, luego de que se diera a conocer que el Real Madrid Castilla estuvo dispuesto a desembolsar un millon de euros para hacerse con los servicios del panameño al que ya califican como una "joya" del Cartagena.

Al respecto habló el propio canalero con la prensa oficial de la institución, quien se acercó a él tras las prácticas completadas esta mañana. "No me han notificado nada. Ese tema lo mira el Cartagena y mi agente. No me han comentado nada, soy muy feliz en Cartagena y estoy muy contento de estar en mi club".

En cuanto al debut en LaLiga Smartbank luego de haber consumado el ascenso desde la Segunda División B la temporada pasada, comentó: "Era una experiencia que hace mucha ilusión, porque era lo que queríamos. Hoy en día estamos aquí y fue una muy linda experiencia el primer partido".

�� Ya puedes ver las declaraciones de @acarrasquilla18 tras la sesión de entrenamiento de hoy.



�� "El equipo está mejorando día a día para llegar a consolidarnos en la categoría". pic.twitter.com/znIj3Q7hGA — FC Cartagena (@FCCartagena_efs) September 24, 2020

En esa misma línea, opinó: "En el equipo día a día venimos mejorando mucho, porque son los primeros minutos en Segunda y ahora estamos paso a paso para consolidarnos en la categoría y competir de la mejor manera como venimos haciendo". Además, contó que "esta semana nos estamos preparando para llegar bien al partido" contra el Leganés.

Finalmente, declaró: "A nivel personal vengo adquiriendo confianza, me siento muy tranquilo en esta parte y pienso que puedo dar mucho más. Es día a día trabajando mas fuerte".