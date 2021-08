Saprissa vs. Jicaral: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego de hoy por la fecha 7 del Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica

Saprissa vs. Jicaral se enfrentan hoy en la fecha 7 del Torneo Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica. Los morados comenzaron el torneo propinando goleadas, pero mermaron en su rendimiento y buscarán reponerse de su última caída. Los jicaraleños, por su parte, marchan invictos. Además, si ganan podrían alcanzarlos en la clasificación.

Saprissa vs. Jicaral: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El encuentro se disputa hoy martes 24 de agosto, a las 14:00 horas ticas, en el Estadio Ricardo Saprissa. Se podrá ver por FUTV y la terna arbitral estará compuesta por Pedro Navarro como el principal; Douglas Zúñiga y Marvin Meza en la función de asistentes; y Rigo Prendas fungiendo de cuarto.

Saprissa vs. Jicaral: cómo llegan los morados

En los últimos cuatro juegos, los dirigidos por Mauricio Wright obtuvieron una victoria (1-0 vs. Grecia), un empate (1-1 vs. Guadalupe) y dos derrotas (2-3 vs. Herediano y 0-1 vs. Cartaginés). En este último encuentro generaron situaciones de riesgo pero no estuvieron finos en la definición, algo que sí les sucedió en las primeras jornada. Los brumosos sí fueron eficaces y, con un remate directo de Bolaños en un tiro libre (88'), se llevaron los tres puntos.

Saprissa vs. Jicaral: cómo llegan los visitantes

Los dirigidos por Martín Arriola, en sus últimos cuatro encuentros consiguieron un triunfo (3-2 vs. Herediano) y tres igualdades (0-0 vs. Grecia, idéntico resultado vs. San Carlos y 1-1 vs. Santos Guápiles). Ante los santistas, en la sexta fecha, protagonizaron unos minutos finales infartantes. Tras un encuentro bastante parejo, López puso en ventaja a la visita (91'). Y en el último suspiro, el huracán de la península logró el empate mediante Marsh (94').

Saprissa vs. Jicaral: último partido entre ambos

La última vez que ambos conjuntos se vieron las caras fue el 14 de marzo del presente año, por la decimotercera jornada del Torneo Clausura y el encuentro terminó 0-0. Previamente, el 16 de enero, habían igualado 2-2. Espíndola (9') y Rodríguez (54') marcaron los tantos morados. Rocha, de penal (32'), y Parra (50') hicieron lo propio para los jicaraleños.