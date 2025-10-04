Baja confirmada: Fantasma Figueroa da la noticia que impacta a Nicaragua para enfrentar a Haití y Costa Rica por las Eliminatorias

Nicaragua escucha la confirmación de Marco Antonio Figueroa para enfrentarse a Costa Rica y Haití por las Eliminatorias al Mundial 2026. Una baja sensible es noticia entre los convocados a la próxima ventana. Puede ser un golpe de nocaut.

Se trata de Juan Luis Pérez, quien muchos dan como baja confirmada para jugar la doble fecha correspondiente al mes de octubre. El propio Fantasma avisó que es casi imposible que llegue en condiciones. Todo se complica para sus dirigidos.

Los Catrachos lideran el Grupo C de Concacaf, mientras que Los Ticos hacen las veces de escolta. Con los mismos puntos pero menos goles a favor, Haití se ubica en el tercer puesto. Mientras tanto, La Pinolera cierra el cuarteto con una unidad.

Juan Luis Pérez, una de las bajas sensibles en Nicaragua (rrss).

Nicaragua sufre las bajas confirmadas por el Fantasma Figueroa camino al Mundial

Durante una reciente entrevista para NicaSports, Marco Antonio Figueroa detalló cuál es la situación en la que se encuentra la plantilla de Nicaragua. Varias son las ausencias, aunque destaca la de Juan Luis Pérez por encima de esos nombres.

“Lo estamos preparando de la mejor forma posible, con jugadores locales, porque es muy difícil que Aráoz llegue en condiciones de jugar, va a ser muy difícil que Pérez llegue en condiciones de jugar… Está Quijano con los problemas de un desgarro pequeño, los últimos dos días llega Miguel Rodríguez. Será muy difícil”, explicó.

“Para armar el equipo, la base va a ser de jugadores que están en la liga local, y tratar de igualar la parte física de ellos. Va a ser con mucha presión. Vamos a meterle mucha presión al rival, le vamos a meter mucha presión a Haití para que se pueda equivocar, y así tratar de aprovechar los delanteros nuestros”, sentenció.