Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Baja confirmada: Fantasma Figueroa da la noticia que impacta a Nicaragua para enfrentar a Haití y Costa Rica por las Eliminatorias

El entrenador dio por confirmada una de las ausencias más sorprendentes para todos los pinoleros.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

El Fantasma Figueroa confirmó una baja sensible en el plantel de Nicaragua.
© rrssEl Fantasma Figueroa confirmó una baja sensible en el plantel de Nicaragua.

Nicaragua escucha la confirmación de Marco Antonio Figueroa para enfrentarse a Costa Rica y Haití por las Eliminatorias al Mundial 2026. Una baja sensible es noticia entre los convocados a la próxima ventana. Puede ser un golpe de nocaut.

Se trata de Juan Luis Pérez, quien muchos dan como baja confirmada para jugar la doble fecha correspondiente al mes de octubre. El propio Fantasma avisó que es casi imposible que llegue en condiciones. Todo se complica para sus dirigidos.

Los Catrachos lideran el Grupo C de Concacaf, mientras que Los Ticos hacen las veces de escolta. Con los mismos puntos pero menos goles a favor, Haití se ubica en el tercer puesto. Mientras tanto, La Pinolera cierra el cuarteto con una unidad.

Publicidad
Juan Luis Pérez, una de las bajas sensibles en Nicaragua (rrss).
Juan Luis Pérez, una de las bajas sensibles en Nicaragua (rrss).

Nicaragua sufre las bajas confirmadas por el Fantasma Figueroa camino al Mundial

Durante una reciente entrevista para NicaSports, Marco Antonio Figueroa detalló cuál es la situación en la que se encuentra la plantilla de Nicaragua. Varias son las ausencias, aunque destaca la de Juan Luis Pérez por encima de esos nombres.

Publicidad

“Lo estamos preparando de la mejor forma posible, con jugadores locales, porque es muy difícil que Aráoz llegue en condiciones de jugar, va a ser muy difícil que Pérez llegue en condiciones de jugar… Está Quijano con los problemas de un desgarro pequeño, los últimos dos días llega Miguel Rodríguez. Será muy difícil”, explicó.

Jaime Moreno le manda un contundente mensaje al Fantasma Figueroa tras quedar afuera de la lista de Nicaragua

ver también

Jaime Moreno le manda un contundente mensaje al Fantasma Figueroa tras quedar afuera de la lista de Nicaragua

“Para armar el equipo, la base va a ser de jugadores que están en la liga local, y tratar de igualar la parte física de ellos. Va a ser con mucha presión. Vamos a meterle mucha presión al rival, le vamos a meter mucha presión a Haití para que se pueda equivocar, y así tratar de aprovechar los delanteros nuestros”, sentenció.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
En Honduras filtran la noticia que puede cambiarlo todo en Costa Rica
Costa Rica

En Honduras filtran la noticia que puede cambiarlo todo en Costa Rica

Costa Rica se queda sin técnico
Costa Rica

Costa Rica se queda sin técnico

Filtran la decisión final del Piojo Herrera sobre el regreso de Campbell a La Sele
Costa Rica

Filtran la decisión final del Piojo Herrera sobre el regreso de Campbell a La Sele

Olimpia y Alajuelense calientan previa de juego por Copa Centroamericana
Fútbol Internacional

Olimpia y Alajuelense calientan previa de juego por Copa Centroamericana

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo