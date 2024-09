La sorpresiva salida de José Giacione del Diriangén Fútbol Club sacudió al fútbol nicaragüense y desató una ola de especulaciones. El entrenador argentino, quien había llevado al equipo a la conquista de tres títulos, abandonó el club en medio de rumores que lo vinculaban con el Sport Club Herediano de Costa Rica.

Ante este aluvión de conjeturas, el estratega de 53 años decidió aclarar su situación y los verdaderos motivos detrás de su salida del conjunto que marcha tercero en la Liga Primera.

El verdadero motivo tras la salida de José Giacone

“La salida realmente es un problema económico del club, salimos por una reestructuración en el club, no por mal rendimiento. Ha habido mucha especulación que no es realidad, que fue porque no nos fue bien en la Copa Centroamericana o porque me había salido otra oportunidad. Eso es totalmente falso”, afirmó Giacione.

El entrenador admitió que su desvinculación fue inesperada. “Nos reunimos sorprendidos por la situación. Este es un club muy serio, está muy bien manejado, y nos explicaron punto por punto los motivos”, aseguró.

Giacone acordó su salida de Herediano (Imago).

Giacone también reveló que intentó solidarizarse con la situación económica del club. “Nosotros entendimos, hasta quisimos resignar salario, sin embargo, nos mostraron los números y no había punto de equilibrio”, explicó.

¿Giacone llega a Herediano?

Uno de los rumores más persistentes tras su salida de Diriangén fue su vinculación con el Club Sport Herediano, equipo con el que Giacone ya fue campeón en el pasado.

Sin embargo, el DT argentino negó rotundamente cualquier vinculación reciente con el club florense. “No es cierto que me haya salido otro contacto en otro club”, sentenció.

Por último, Giacone aprovechó para desmentir otra información que circulaba en los medios, respecto a su supuesto salario en Diriangén. “Salieron publicaciones de que yo ganaba USD 19.000, eso es totalmente falso. No sé si confundieron con el entrenador de la selección nacional, pero eso no es así. Me encantaría ganar esa cantidad, pero no es así”, ironizó el técnico.