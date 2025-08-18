Mientras Herediano busca renovar a Marcel Hernández, el club menos esperado de Costa Rica le ofrece algo que Jafet Soto no puede igualar

Este domingo, la directiva del Club Sport Herediano dio el primer paso para asegurar la renovación de Marcel Hernández, su goleador y figura en este inicio de temporada.

Según la información del periodista Kevin Jiménez, el artillero cubano ya se reunió con el gerente deportivo Gustavo Pérez para poner sobre la mesa la primera oferta formal de las negociaciones.

“Ayer Marcel ya se reunió con Gustavo Pérez para renovar. Ya Herediano no esperó más, le hizo la oferta. Ahora sí van a empezar la negociación como tal“, aseguró el comunicador en el programa Seguimos.

El equipo menos pensado tienta a Marcel Hernández

Pero como al atacante de 36 años le quedan solamente seis meses de contrato en el equipo de Jafet Soto, los demás participantes de la Liga Promérica están habilitados para negociar con él. Y el que sorprendió a todos al acercarle una propuesta no fue ni Saprissa, ni Alajuelense, ni ningún otro histórico, sino el recién ascendido Guadalupe FC.

“Eso sí, antes de que Herediano hiciera esta oferta, hay un equipo que le puso el papelito sobre la mesa: es el equipo de Guadalupe FC“, confirmó Jiménez en el mismo espacio.

Guadalupe sueña con fichar a Marcel Hernández (CS Herediano).

La pregunta inevitable es cómo un club modesto como Guadalupe se anima a ir en busca de un futbolista de la talla de Marcel Hernández, nada menos que el máximo goleador extranjero del fútbol de Costa Rica.

La respuesta está en dos factores: primero, el vínculo comercial que ya existe, pues Guadalupe viste la indumentaria de MH Sports, la marca propiedad del delantero. Y segundo, el nombre de Robert Garbanzo, actual gerente deportivo guadalupeño, quien fue el artífice del fichaje de Marcel en Herediano tras su turbulenta salida del Cartaginés.

Lo que Guadalupe promete y Jafet Soto no puede igualar

Aunque el panorama luce cuesta arriba para Guadalupe, su apuesta tiene un diferencial que Herediano no está en condiciones de igualar. Es que, según explicó Kevin Jiménez, la oferta sobre la mesa de Hernández va mucho más allá de los planos económico y futbolístico: “Me hablan de una oferta fuera del fútbol nacional que puede ser atractiva para él, le ofrecen beneficios que no solo van dentro de la cancha, puede ser un tema de inversión”, indicó el periodista.

Aun así, la balanza sigue inclinada hacia el lado de Jafet Soto. El periodista dejó claro que la propuesta florense fue fuerte y que ahora las negociaciones girarán en torno a detalles menores. “Marcel está bien en Heredia, es difícil que cambie. Guadalupe hizo el intento, hay una amplia posibilidad de que no le salga, pero se movió“, concluyó Jiménez.