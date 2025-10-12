Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Sorprende a Nicaragua: Fantasma Figueroa toma una extraña decisión que pocos esperaban antes de enfrentar a Costa Rica

En su llegada a Costa Rica, el Fantasma Figueroa causó sorpresa en Nicaragua antes del enfrentamiento en el Estadio Nacional.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El técnico chileno llamó la atención.
© Prensa Selección de NicaraguaEl técnico chileno llamó la atención.

Este lunes, la Selección de Nicaragua tendrá su cuarta presentación por el Grupo C de las Eliminatorias Mundialistas. Los Pinoleros necesitan obtener un buen resultado en Costa Rica para seguir con posibilidades de soñar con su primera Copa del Mundo.

El equipo comandado por el Fantasma Figueroa aterrizó este sábado por la noche a San José. Este domingo, tuvo problemas con el entrenamiento. La idea era reconocer el Estadio Nacional, pero por decisión de Concacaf no pudieron entrenar allí.

La extraña decisión del Fantasma Figueroa que sorprendió a todo Nicaragua

Después del último entrenamiento previo al partido, todos esperaban por las declaraciones en conferencia de prensa de Marco Antonio Figueroa. Sin embargo, de manera sorpresiva, el técnico chileno tomó la decisión de no hablar con los medios de comunicación.

Perjudica al Fantasma Figueroa: en Nicaragua denuncian la movida de Costa Rica para sacar ventaja en medio de las Eliminatorias

ver también

Perjudica al Fantasma Figueroa: en Nicaragua denuncian la movida de Costa Rica para sacar ventaja en medio de las Eliminatorias

Llamó la atención en Nicaragua esta determinación, ya que el Fantasma es un entrenador al cual le gusta hablar y mucho. Además, es un entrenador que no tiene problemas con entrar en polémica y diferentes discusiones, como sucedió con Keylor Navas antes del partido de ida en Managua.

Luego de la dura derrota de los Pinoleros ante Haití por 3-0, el Fantasma Figueroa sí habló en conferencia de prensa y señaló duramente a sus jugadores. No sólo eso, sino que también bajó a cuatro nombres de la convocatoria y reorganizó la lista para el duelo ante los Ticos.

El que sí dialogó en la previa fue Byron Bonilla, quien catalogó este partido importante como una última batalla. El ex Saprissa, y que sonó en Alajuelense en varias ocasiones, será una de las amenazas principales para lastimar al seleccionado tico. Él marcó el gol del empate de la Tricolor en la primera jornada.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Piojo Herrera toma una drástica decisión
Costa Rica

Piojo Herrera toma una drástica decisión

Concacaf perjudica a Nicaragua antes de jugar contra Costa Rica
Fútbol Internacional

Concacaf perjudica a Nicaragua antes de jugar contra Costa Rica

Nicaragua calienta el partido contra Costa Rica
Costa Rica

Nicaragua calienta el partido contra Costa Rica

Comienza la polémica: El Bolillo Gómez deja palabras que no sentaron bien en Guatemala
El Salvador

Comienza la polémica: El Bolillo Gómez deja palabras que no sentaron bien en Guatemala

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo