Este lunes, la Selección de Nicaragua tendrá su cuarta presentación por el Grupo C de las Eliminatorias Mundialistas. Los Pinoleros necesitan obtener un buen resultado en Costa Rica para seguir con posibilidades de soñar con su primera Copa del Mundo.

El equipo comandado por el Fantasma Figueroa aterrizó este sábado por la noche a San José. Este domingo, tuvo problemas con el entrenamiento. La idea era reconocer el Estadio Nacional, pero por decisión de Concacaf no pudieron entrenar allí.

La extraña decisión del Fantasma Figueroa que sorprendió a todo Nicaragua

Después del último entrenamiento previo al partido, todos esperaban por las declaraciones en conferencia de prensa de Marco Antonio Figueroa. Sin embargo, de manera sorpresiva, el técnico chileno tomó la decisión de no hablar con los medios de comunicación.

ver también Perjudica al Fantasma Figueroa: en Nicaragua denuncian la movida de Costa Rica para sacar ventaja en medio de las Eliminatorias

Llamó la atención en Nicaragua esta determinación, ya que el Fantasma es un entrenador al cual le gusta hablar y mucho. Además, es un entrenador que no tiene problemas con entrar en polémica y diferentes discusiones, como sucedió con Keylor Navas antes del partido de ida en Managua.

Luego de la dura derrota de los Pinoleros ante Haití por 3-0, el Fantasma Figueroa sí habló en conferencia de prensa y señaló duramente a sus jugadores. No sólo eso, sino que también bajó a cuatro nombres de la convocatoria y reorganizó la lista para el duelo ante los Ticos.

El que sí dialogó en la previa fue Byron Bonilla, quien catalogó este partido importante como una última batalla. El ex Saprissa, y que sonó en Alajuelense en varias ocasiones, será una de las amenazas principales para lastimar al seleccionado tico. Él marcó el gol del empate de la Tricolor en la primera jornada.

Publicidad