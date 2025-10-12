A pocas horas del enfrentamiento de este lunes contra Nicaragua, Miguel Herrera tomó una drástica decisión con una de las figuras que estuvo desde el arranque ante Honduras. El entrenador lo cuestionó en conferencia de prensa y decidió sacarlo del equipo.

Este lunes, Jeyland Mitchell no será titular en la Selección de Costa Rica, de acuerdo a la información del periodista Yashin Quesada. El defensor central saldrá del once inicial para el duelo frente a los Pinoleros en el Estadio Nacional.

Cambio de último momento: Piojo Herrera saca del equipo a una figura de Costa Rica

De esta manera, Piojo Herrera realizará tres modificaciones para uno de los partidos más importantes de su ciclo. Mitchell será sustituido por Haxzel Quirós en el lateral derecho. El ex Alajuelense había ocupado esa posición cuando enfrentó a la H.

En conferencia de prensa, el entrenador apuntó a Jeyland por su rendimiento en San Pedro Sula: “No viene de jugar mucho con su equipo, ha tenido pocos minutos en una posición donde lo están reacomodando. Pensamos ponerlo ahí por el tamaño de los jugadores rivales, para ganar en pelota aérea. No tuvo un buen partido, desafortunado”.

Este sería el once titular de Costa Rica ante Nicaragua (Foto: Yashin Quesada)

Además de esta modificación, el periodista mencionado reveló que Kenneth Vargas sustituirá a Orlando Galo, quien llegó al límite de tarjetas amarillas y tendrá que cumplir una fecha de sanción.

El otro cambio, también por suspensión, será el regreso de Joseph Mora al lateral izquierdo en lugar de Alexis Gamboa. Con esta sustitución, Francisco Calvo volverá a la zaga central después de haber jugado como lateral frente al seleccionado catracho.