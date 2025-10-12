Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Perjudica a Nicaragua: Concacaf toma una decisión que complica los planes del Fantasma Figueroa antes de enfrentar a Costa Rica

El seleccionado nicaragüense complicó sus planes ante una decisión de la Concacaf en la previa del duelo ante Costa Rica.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El entrenador se ve perjudicado por la decisión de la Concacaf.
© Selección de NicaraguaEl entrenador se ve perjudicado por la decisión de la Concacaf.

La Selección de Nicaragua aterrizó en Costa Rica el sábado por la noche para preparar el enfrentamiento del lunes por la cuarta jornada de las Eliminatorias camino al Mundial 2026. En la previa de un duelo tan importante, recibió una noticia de Concacaf que lo perjudicó.

Este domingo, el equipo comandado por el Fantasma Figueroa tuvo que entrenar en las instalaciones de la Liga Deportiva Alajuelense. Todo estaba dado para que haga el reconocimiento del campo del Estadio Nacional. Sin embargo, tuvo que dar marcha atrás por las condiciones climáticas adversas.

La prohibición de Concacaf que complicó a Nicaragua

Según la información del periodista Nectalí Mora Zeledón, la Concacaf fue la encargada de comunicarle a Nicaragua que no entrene en el terreno que jugarán este lunes. Por eso, llegará sin conocer el lugar en el que se jugará el futuro rumbo a la Copa del Mundo.

“Última batalla”: Byron Bonilla advierte a La Sele en nombre de toda Nicaragua y dice algo que no gustará en Costa Rica

ver también

“Última batalla”: Byron Bonilla advierte a La Sele en nombre de toda Nicaragua y dice algo que no gustará en Costa Rica

La prioridad de la Concacaf es que el campo de juego llegue en las mejores condiciones. Por eso, le prohibió al combinado pinolero entrenar allí. Esta noticia le cae muy mal a Nicaragua, ya que la mayoría de sus convocados no sabe lo que es jugar en este estadio.

Juan Barrera y Byron Bonilla son de los pocos que ya conocen el Estadio Nacional. Ambos fueron titulares en la derrota por 4-0 ante Costa Rica por la Copa Oro en 2019. Desde entonces, la Azul y Blanco no tuvo cruces ante la Tricolor.

Este lunes, se jugará uno de los partidos más importantes de su historia. Los del Fantasma Figueroa tienen la obligación de ganar, ya que una derrota o un empate los dejaría prácticamente eliminados por cómo está la tabla de posiciones.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Nicaragua calienta el partido contra Costa Rica
Costa Rica

Nicaragua calienta el partido contra Costa Rica

Costa Rica vs. Nicaragua: ¿A qué hora y cómo ver el partido?
Noticias

Costa Rica vs. Nicaragua: ¿A qué hora y cómo ver el partido?

Costa Rica recibe una importante noticia para la clasificación al Mundial
Costa Rica

Costa Rica recibe una importante noticia para la clasificación al Mundial

Comienza la polémica: El Bolillo Gómez deja palabras que no sentaron bien en Guatemala
El Salvador

Comienza la polémica: El Bolillo Gómez deja palabras que no sentaron bien en Guatemala

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo