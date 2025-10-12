La Selección de Nicaragua aterrizó en Costa Rica el sábado por la noche para preparar el enfrentamiento del lunes por la cuarta jornada de las Eliminatorias camino al Mundial 2026. En la previa de un duelo tan importante, recibió una noticia de Concacaf que lo perjudicó.

Este domingo, el equipo comandado por el Fantasma Figueroa tuvo que entrenar en las instalaciones de la Liga Deportiva Alajuelense. Todo estaba dado para que haga el reconocimiento del campo del Estadio Nacional. Sin embargo, tuvo que dar marcha atrás por las condiciones climáticas adversas.

La prohibición de Concacaf que complicó a Nicaragua

Según la información del periodista Nectalí Mora Zeledón, la Concacaf fue la encargada de comunicarle a Nicaragua que no entrene en el terreno que jugarán este lunes. Por eso, llegará sin conocer el lugar en el que se jugará el futuro rumbo a la Copa del Mundo.

La prioridad de la Concacaf es que el campo de juego llegue en las mejores condiciones. Por eso, le prohibió al combinado pinolero entrenar allí. Esta noticia le cae muy mal a Nicaragua, ya que la mayoría de sus convocados no sabe lo que es jugar en este estadio.

Juan Barrera y Byron Bonilla son de los pocos que ya conocen el Estadio Nacional. Ambos fueron titulares en la derrota por 4-0 ante Costa Rica por la Copa Oro en 2019. Desde entonces, la Azul y Blanco no tuvo cruces ante la Tricolor.

Este lunes, se jugará uno de los partidos más importantes de su historia. Los del Fantasma Figueroa tienen la obligación de ganar, ya que una derrota o un empate los dejaría prácticamente eliminados por cómo está la tabla de posiciones.

