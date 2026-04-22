Seleccionado de Nicaragua toma decisión en su futuro que da de que hablar en Costa Rica

El fútbol nicaragüense sigue sumando nuevos nombres a su proceso de renovación, y uno de los que empieza a tomar protagonismo es Jefferson Rivera, quien recientemente debutó con la Selección Nacional de Nicaragua durante la Fecha FIFA de marzo ante Rusia. El lateral-volante, nacido en Costa Rica pero de raíces pinoleras, comienza a abrirse camino en la Azul y Blanco bajo la mirada del técnico interino Otoniel Olivas.

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Rivera llega con el objetivo claro de competir por un puesto históricamente dominado por Josué Quijano, un referente que ha sido prácticamente insustituible durante 15 años. La irrupción del joven futbolista representa una bocanada de aire fresco en una posición clave, donde Nicaragua busca empezar a construir el recambio generacional.

Nuevo reto en el fútbol costarricense

En paralelo a su crecimiento con la selección, el jugador también dará un paso importante a nivel de clubes. Tras su paso por Pérez Zeledón, equipo con el que decidió no renovar contrato, Jefferson Rivera ya tiene definido su próximo destino: el AD San Carlos, también de la Primera División de Costa Rica.

La información fue adelantada por el periodista costarricense Kevin Jiménez, quien aseguró que el futbolista ya firmó su contrato, incluso antes de finalizar la fase regular del campeonato. Este movimiento representa una oportunidad clave para que Rivera gane mayor protagonismo y continúe su evolución en una liga competitiva.

El caso de Rivera no es aislado. La Primera División tica ha sido un destino frecuente para los jugadores nicaragüenses, y en el Clausura 2026 contó con al menos seis representantes del país. Entre ellos destacan nombres como Bancy Hernández, Christian Reyes, Ariel Arauz y Brayan López, además de incorporaciones recientes como Adonis Pineda.

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Este flujo constante de futbolistas refleja el crecimiento del talento nicaragüense y la confianza que genera en el mercado regional. Además, se espera que la lista siga aumentando, ya que hay varios jugadores con doble nacionalidad que podrían integrarse próximamente como nacionales en la liga costarricense.

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Para Jefferson Rivera, el desafío es claro: consolidarse en su nuevo club, ganar minutos y trasladar ese rendimiento a la selección. Con su debut ya consumado y un nuevo equipo en el horizonte, el joven lateral se perfila como una de las apuestas a futuro de Nicaragua en su camino hacia nuevas competiciones internacionales.