Seleccionado de Nicaragua se prepara para dar el salto al futbol de Europa

El fútbol nicaragüense podría estar a las puertas de una nueva exportación al balompié europeo. El defensor Everth Martínez, figura del Real Estelí FC, ha despertado el interés de clubes del Viejo Continente gracias a su destacado rendimiento tanto a nivel de clubes como con la selección nacional.

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El zaguero ha sido uno de los nombres más consistentes en la Copa Centroamericana y ha sabido trasladar ese nivel a sus participaciones con la Selección de Nicaragua, lo que lo ha colocado en el radar internacional como un defensor de gran proyección.

Según reportes, el RWDM Brussels, equipo de la Segunda División de Bélgica, ya habría iniciado negociaciones para hacerse con los servicios del central. De concretarse el traspaso, Martínez daría un salto importante en su carrera al incorporarse al fútbol europeo como legionario.

A un paso del fútbol europeo

Uno de los aspectos llamativos de esta posible transferencia es que el defensor podría compartir vestuario con su compatriota Jacob Montes, lo que facilitaría su adaptación en un entorno completamente nuevo tanto a nivel deportivo como cultural.

Aunque también existen ofertas desde el fútbol centroamericano, la opción de emigrar a Europa se presenta como la más atractiva. El salto representaría una oportunidad única para potenciar su desarrollo y competir en un escenario de mayor exigencia.

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Everth Martínez se perfila como uno de los defensores con mayor futuro en Nicaragua, y su posible llegada a Bélgica sería un paso firme en su crecimiento profesional. De concretarse, no solo beneficiaría su carrera, sino que también fortalecería la presencia del fútbol nicaragüense en el panorama internacional.