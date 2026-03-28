Ya tiene nuevo entrenador: Nicaragua consigue al técnico que asumirá tras el interinato de Otoniel Olivas

Este viernes, la Selección de Nicaragua completó un buen partido amistoso contra la Selección de Rusia. El resultado quedó por 3-1 en favor de los locales, pero los Pinoleros lograron una buena actuación que ilusiona de cara al nuevo proceso mundialista.

El equipo nicaragüense terminó empatando la primera mitad con un gran remate de Oscar Acevedo, que sorprendió al seleccionado ruso. Sin embargo, todo se derrumbó al minuto del segundo tiempo, cuando Christian Reyes fue expulsado y luego ingresaron las máximas figuras de Rusia.

Después de este gran papel que realizó la Selección de Nicaragua, será cuestión de horas para que se haga oficial al nuevo técnico. Otoniel Olivas dirigió esta fecha FIFA de manera interina, pero en las próximas lo hará como entrenador fijo.

ver también Contradice a Saprissa: Bancy Hernández se expone a un conflicto en Costa Rica tras viajar con Nicaragua

Otoniel Olivas será el nuevo entrenador de Nicaragua tras su interinato

Según la información del medio Marca Personal, los directivos de la Federación Nicaragüense de Fútbol ratificarán al Indio Olivas. De esta manera, tendrá su segundo ciclo oficialmente luego de lo que fue su primera etapa en 2009, cuando logró una histórica clasificación a la Copa Oro de ese mismo año.

Otoniel Olivas en el amistoso contra Rusia.

“Tras haber terminado su interinato después del partido ante Rusia, se hizo un análisis interno de cómo se manejó el grupo y cómo fueron sus formas de trabajo“, confirmó el medio mencionado sobre la decisión que ratifica a Olivas en Nicaragua.

Publicidad

Publicidad

Pronto, se hará el anuncio oficial. Tendría contrato por los próximos dos años por el momento. Además, su cuerpo técnico estaría integrado por extranjeros a los cuales todavía se deben confirmar. El que se quedará del actual equipo es el asistente Holver Flores.