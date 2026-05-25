Panamá se enfrentará a los ghaneses en la primera jornada del Grupo L el próximo 17 de junio.

La Selección de Panamá tiene como objetivo más cercano superar la fase de grupos del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros. El conjunto canalero competirá contra Ghana en la primera jornada, rival que acaba de anunciar la convocatoria.

La Selección de Ghana comunicó un listado de 28 jugadores, de los cuales dos deberán salir para la nómina definitiva. Estos serán porteros, ya que el entrenador Carlos Queiroz colocó a cinco nombres en este puesto. Para el corte final, habrá tres.

Una de las grandes ausencias es la de Mohammed Kudus, quien no juega con el Tottenham desde el mes de enero. El cuerpo técnico lo esperó hasta último momento, pero no llegó a recuperarse de una lesión en el cuádriceps y podría pasar por el quirófano.

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De igual manera, Ghana tiene grandes figuras a las que Panamá deberá prestarle atención. Las dos máximas estrellas son Antoine Semenyo, jugador del Manchester City, e Iñaki Williams, referente del Athletic Club de Bilbao. Además, destacan las presencias de Jordan Ayew del Leicester y Thomas Partey del Villarreal.

La lista de Ghana para el Mundial 2026

Ghana deberá recortar dos arqueros para la lista final.

En la zona defensiva, Ghana presenta también bajas importantes como Mohammed Salisu, defensor central que se desempeña en el Mónaco, y Tariq Lamptey, lateral derecho que acaba de rescindir su contrato con la Fiorentina.

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Ghana jugará un partido amistoso antes de su debut contra Panamá. Se medirá ante Gales en Cardiff el próximo 2 de junio. Luego, viajará a Estados Unidos para prepararse de lleno para el primer partido el 17 de junio en el BMO Field de Toronto.

En resumen

El técnico Carlos Queiroz convocó 28 jugadores en la lista preliminar de la Selección de Ghana.

convocó 28 jugadores en la lista preliminar de la Selección de Ghana. Mohammed Kudus quedó fuera de la convocatoria mundialista por una lesión en el cuádriceps.

quedó fuera de la convocatoria mundialista por una lesión en el cuádriceps. Panamá enfrentará a Ghana el 17 de junio en el BMO Field de Toronto.