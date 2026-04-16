“Quieren jugar”: Nicaragua estará enfrentando a selecciones que clasificaron al Mundial 2026

La Selección de Nicaragua comienza a trazar su ruta de preparación para la próxima Fecha FIFA de junio, con la firme intención de no perder ritmo competitivo y continuar fortaleciendo su proceso tras la reciente eliminatoria mundialista.

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El secretario de la federación, José María Bermúdez, confirmó que ya existen gestiones avanzadas para concretar partidos amistosos, y lo más llamativo es que los posibles rivales serían selecciones que participarán en la Copa del Mundo 2026, lo que elevaría considerablemente el nivel de exigencia.

Rivales mundialistas en el horizonte

“Tenemos para junio algunos partidos sobre la mesa… equipos clasificados al mundial que quieren jugar”, declaró Bermúdez, dejando claro que la intención es medir a Nicaragua frente a selecciones de alto nivel competitivo, una oportunidad clave para evaluar el crecimiento del grupo.

Este enfoque responde a la necesidad de fortalecer el proceso deportivo, luego del golpe que significó no lograr la clasificación al Mundial, etapa que dejó varias lecciones en la estructura del fútbol nicaragüense.

Pero no todo gira en torno a los amistosos. La Fenifut también trabaja en la elección del nuevo entrenador, quien tendrá la responsabilidad de liderar el siguiente ciclo rumbo a futuros torneos internacionales.

Por ahora, Otoniel Olivas continúa como técnico interino, y su nombre toma fuerza para asumir el cargo de manera definitiva, especialmente tras dejar buenas sensaciones en sus recientes presentaciones.

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Sin embargo, la decisión final aún está en manos de los dirigentes, quienes analizan diferentes perfiles antes de definir al nuevo líder del banquillo. Mientras tanto, Nicaragua se prepara para una Fecha FIFA que podría marcar un punto de inflexión en su camino futbolístico, enfrentando a rivales de jerarquía mundial y consolidando las bases de su futuro.