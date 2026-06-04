¿Se pierde el Mundial? Panamá recibe panorama poco alentador con la lesión de Adalberto Carrasquilla

Carrasquilla no está teniendo la evolución esperada y pone en vilo a los canaleros.

La Selección de Panamá entra en la recta final de su preparación para el Mundial 2026 con una preocupación que mantiene en alerta al cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen. La principal interrogante gira en torno al estado físico de Adalberto Carrasquilla, una de las piezas más importantes del mediocampo canalero y quien todavía no tiene asegurada su presencia para el debut mundialista frente a Ghana.

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El volante de Pumas UNAM continúa trabajando para superar la lesión sufrida el pasado 24 de mayo durante la final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX, encuentro en el que su equipo cayó 1-2 ante Cruz Azul. Desde entonces, el cuerpo médico de la selección ha seguido de cerca su evolución con la esperanza de recuperarlo a tiempo para la máxima cita del fútbol.

Carrasquilla mantiene en vilo a Panamá

Antes del amistoso frente a República Dominicana, el técnico Thomas Christiansen ya había revelado que algunos futbolistas realizaban trabajos diferenciados. Entre ellos aparecía Carrasquilla, junto al guardameta Luis Mejía, mientras que Azarías Londoño y Aníbal Godoy mostraban avances positivos en sus respectivos procesos de recuperación.

Aunque el mediocampista ha presentado señales alentadoras en los últimos días, el panorama todavía no es completamente favorable. Dentro del entorno de la selección existe cautela y, a falta de pocos días para el estreno mundialista, su participación ante Ghana se mantiene como una incógnita. Incluso, las posibilidades de que no llegue en condiciones óptimas para ese compromiso han tomado fuerza.

La situación obliga a Christiansen a evaluar alternativas en la zona medular, considerando que Carrasquilla es uno de los líderes futbolísticos del equipo y un jugador determinante en la construcción ofensiva. Su ausencia representaría una baja sensible para una selección que aspira a competir de tú a tú frente a rivales de alto nivel en la fase de grupos.

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Mientras tanto, Panamá viajará a Estados Unidos para disputar su último encuentro de preparación frente a Bosnia, un ensayo que servirá para afinar detalles antes del inicio de la Copa del Mundo. La esperanza canalera está puesta en que Adalberto Carrasquilla continúe evolucionando favorablemente y pueda estar plenamente recuperado para los partidos ante Croacia e Inglaterra, en caso de no llegar a tiempo para el choque inaugural contra Ghana.

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