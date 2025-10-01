Sporting San Miguelito vs. Xelajú MC: ¿A qué hora y cómo ver la vuelta de los cuartos de final? Copa Centroamericana 2025

Los juegos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 están cerca de concluir y uno de los partidos que definirá todo es el de Sporting San Miguelito contra Xelajú MC. Ambos clubes llegan con distintas realidades, pero con la tarea de ser semifinalistas y también de avanzar a la Copa de Campeones de la Concacaf.

El juego de ida que se disputó en el estadio Cementos Progreso de Guatemala terminó 2-0 a favor de los súper chivos, por lo que ahora el club chapín tiene todo a favor para conseguir sus objetivos, pero enfrente tendrá a unos panameños que intentarán terminar con todo.

¿Cuándo juega Sporting San Miguelito vs. Xelajú por la Copa Centroamericana 2025?

Sporting San Miguelito y Xelajú se enfrentarán el 2 de octubre a las 18:00 horas de Guatemala y 19:00 de Panamá en el estadio Universitario.

¿Dónde ver EN VIVO a Sporting San Miguelito vs. Xelajú por la Copa Centroamericana 2025?

El juego de vuelta de los cuartos de final se transmitirá por dos vías: el servicio de streaming Disney+, que lo transmitirá en toda Centroamérica, y la señal de ESPN.

¿Cómo llega Sporting San Miguelito?

El club panameño viene de empatar sin goles en su último partido contra Universitario, resultado que lo hizo perder terreno en la tabla de posiciones, mientras que en la Copa Centroamericana está obligado a remontar el 2-0 y para eso necesita triunfar por tres tantos para avanzar a las semifinales.

¿Cómo llega Xelajú MC?

El equipo que dirige Amarini Villatoro goleó 3-0 en su último juego a Deportivo Malacateco por la duodécima jornada del Torneo Apertura 2025. Ahora en el plano internacional intentará hacer historia no solo siendo semifinalista, sino avanzando a la Concachampions.