Olimpia vs. Cartaginés ¿A qué hora juegan y cómo ver la vuelta de los cuartos de final? Copa Centroamericana 2025

El duelo entre Olimpia y Cartaginés promete ser uno de los más intensos en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. Con la serie abierta tras el 2-1 en la ida a favor de los hondureños, ambos equipos llegan con la obligación de darlo todo en un partido decisivo que definirá quién avanza a las semifinales del torneo regional.

¿A qué hora juega Olimpia vs. Cartaginés por la Copa Centroamericana 2025?

El partido de vuelta entre Olimpia y Cartaginés por los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 está programado para disputarse este jueves 02 de octubre a las 7:15 p.m. hora de Centroamérica desde el Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera.

¿Dónde ver EN VIVO Olimpia vs. Cartaginés por la Copa Centroamericana 2025?

Dicho compromiso entre Olimpia y Cartaginés, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025, se podrá seguir en vivo a través de la señal de ESPN y también mediante la plataforma de streaming Disney+.

Cómo llega Olimpia

Olimpia llega con la motivación a tope al partido de vuelta frente a Cartaginés, tras haber ganado 2-1 en Costa Rica por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana y con un triunfo reciente en la liga hondureña, donde superó 2-0 al Club Deportivo Vida.

Cómo llega Cartaginés

Cartaginés llega al partido de vuelta ante Olimpia con la necesidad de revertir la serie, tras caer 2-1 en casa en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Centroamericana. El conjunto brumoso viene de sufrir otra derrota reciente frente a Saprissa en la liga local (2-1), lo que refleja un momento complicado en resultados.