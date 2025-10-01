Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

Olimpia vs. Cartaginés ¿A qué hora juegan y cómo ver la vuelta de los cuartos de final? Copa Centroamericana 2025

Olimpia vs. Cartaginés toda la información del partido sobre la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Olimpia vs Motagua: Copa Centroamericana 2025
© OlimpiaOlimpia vs Motagua: Copa Centroamericana 2025

El duelo entre Olimpia y Cartaginés promete ser uno de los más intensos en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. Con la serie abierta tras el 2-1 en la ida a favor de los hondureños, ambos equipos llegan con la obligación de darlo todo en un partido decisivo que definirá quién avanza a las semifinales del torneo regional.

“Terminó en velorio”: referente de Olimpia hace arder a Motagua entero por la eliminación contra Alajuelense

ver también

“Terminó en velorio”: referente de Olimpia hace arder a Motagua entero por la eliminación contra Alajuelense

¿A qué hora juega Olimpia vs. Cartaginés por la Copa Centroamericana 2025?

El partido de vuelta entre Olimpia y Cartaginés por los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 está programado para disputarse este jueves 02 de octubre a las 7:15 p.m. hora de Centroamérica desde el Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera.

¿Dónde ver EN VIVO Olimpia vs. Cartaginés por la Copa Centroamericana 2025?

Dicho compromiso entre Olimpia y Cartaginés, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025, se podrá seguir en vivo a través de la señal de ESPN y también mediante la plataforma de streaming Disney+.

Publicidad

Cómo llega Olimpia 

Olimpia llega con la motivación a tope al partido de vuelta frente a Cartaginés, tras haber ganado 2-1 en Costa Rica por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana y con un triunfo reciente en la liga hondureña, donde superó 2-0 al Club Deportivo Vida.

Tweet placeholder
Publicidad

Cómo llega Cartaginés

Cartaginés llega al partido de vuelta ante Olimpia con la necesidad de revertir la serie, tras caer 2-1 en casa en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Centroamericana. El conjunto brumoso viene de sufrir otra derrota reciente frente a Saprissa en la liga local (2-1), lo que refleja un momento complicado en resultados.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Olimpia vs. Cartaginés por la Copa Centroamericana: el veredicto de la IA
Fútbol Internacional

Olimpia vs. Cartaginés por la Copa Centroamericana: el veredicto de la IA

Concacaf castiga a Jeaustin Campos mientras Real España se juega todo
Honduras

Concacaf castiga a Jeaustin Campos mientras Real España se juega todo

“Terminó en velorio”: referente de Olimpia hace arder a Motagua entero por la eliminación contra Alajuelense
Honduras

“Terminó en velorio”: referente de Olimpia hace arder a Motagua entero por la eliminación contra Alajuelense

Comunicaciones se asegura el regreso de un campeón: el primer refuerzo
Guatemala

Comunicaciones se asegura el regreso de un campeón: el primer refuerzo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo