Nicaragua presenta a su DT: Fenifut hace oficial la decisión más esperada sobre el reemplazante del Fantasma Figueroa

Este viernes, la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) anunció finalmente al nuevo entrenador de la Selección de Nicaragua, luego de la salida de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa a finales de 2025.

Después de tres meses sin un timonel, el banquillo pinolero tiene un nuevo mandamás que se hará cargo de los amistosos FIFA de marzo. El 27 de marzo, Nicaragua enfrentará a Rusia en Krasnodar, y aún se negocia otro partido contra Perú, que podría jugarse en España. Sin embargo, el elegido para la tarea no fue el técnico que el pueblo nicaragüense esperaba.

ver también Nicaragua confirma la noticia más esperada para la Selección tras el fracaso del Mundial 2026: “Se firmó el contrato”

Jorge Luis Pinto, el nombre esperado

En las últimas horas, el periodista Kevin Moisés Cruz había afirmado que Jorge Luis Pinto, el colombiano con pasado en las selecciones de Costa Rica, Honduras y El Salvador, estaba muy cerca de firmar contrato con Nicaragua.

(Facebook).

“Una nueva historia comienza… en las próximas horas podría anunciarse la contratación de Jorge Luis Pinto con la Selección Nacional de Nicaragua“, escribió Cruz en redes sociales. Sin embargo, el anuncio oficial de la Fenifut contradijo esas especulaciones.

Ramón Otoniel Olivas, el interino

El comunicado oficial de Fenifut dejó claro que el nuevo entrenador interino para la ventana FIFA de marzo será Ramón Otoniel Olivas. “Por este medio, la Federación Nicaragüense de Fútbol informa que se ha tomado la decisión de que el Señor Ramón Otoniel Olivas Ruiz asuma el cargo de Director Técnico interino de la Selección Nacional de Nicaragua para la ventana FIFA del mes de marzo“, se lee en el mensaje oficial.

Publicidad

Publicidad

Aunque esto no significa que la llegada de Jorge Luis Pinto esté descartada, sí confirma que el colombiano no estará al frente del equipo en los próximos amistosos.

Tweet placeholder

Publicidad

Fenifut aclaró que, aunque Olivas asumirá el cargo de manera interina, el Comité Ejecutivo sigue trabajando en los detalles para definir quién tomará el cargo de manera definitiva.

Publicidad

Los candidatos a futuro

El futuro del banquillo pinolero sigue siendo incierto, pero Fenifut ya tiene en mente a varios candidatos para el proceso mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2030.

Publicidad

ver también Joven promesa del futbol de Nicaragua da salto histórico para consolidarse en la MLS

Además del interés por Pinto, según una fuente cercana al diario La Prensa, el Comité Ejecutivo de Fenifut tiene cinco entrenadores en la mira: dos argentinos, un paraguayo, un chileno y un español. Por el momento, sus nombres no trascendieron.

En síntesis

–Nuevo DT confirmado: Fenifut anunció al nuevo entrenador de Nicaragua para los amistosos de marzo, tras tres meses sin un técnico definido.

Publicidad

Publicidad

–Decisión polémica: La elección del nuevo DT sorprendió a muchos, ya que no se trata del técnico esperado por la afición, como Jorge Luis Pinto.

–Futuro incierto: Aunque el nuevo DT ya está confirmado para los amistosos, Fenifut sigue evaluando candidatos para el proceso mundialista rumbo al Mundial 2030.