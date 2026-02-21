Joven promesa del futbol de Nicaragua da salto histórico para consolidarse en la MLS

En medio del crecimiento constante de la Major League Soccer (MLS), comienza a tomar fuerza el nombre de Sebastian Gómez, un joven talento que ilusiona no solo en Estados Unidos, sino también en Nicaragua. Con apenas 19 años, el mediocampista ofensivo empieza a abrirse camino como una de las promesas con mayor proyección, especialmente por sus raíces nicaragüenses, que despiertan expectativa de cara a la selección pinolera.

Nacido el 21 de mayo de 2006 en Boca Raton, Florida, Gómez cuenta con triple nacionalidad: Canadá, Nicaragua y Estados Unidos, gracias a la ascendencia de su padre. Esta condición le permite elegir su futuro internacional, y desde ya ha mostrado interés en representar a Nicaragua, algo que mantiene atentos a los aficionados y dirigentes del fútbol centroamericano.

Su formación comenzó desde muy temprana edad en la academia del Seattle Sounders FC, integrándose al sistema en 2017. Durante varios años fue puliendo su talento hasta consolidarse en el equipo filial, el Tacoma Defiance de la MLS NEXT Pro, donde acumuló minutos, goles y asistencias que respaldan su evolución futbolística.

El salto esperado llegó a inicios de 2026, cuando firmó contrato profesional con el primer equipo del Seattle bajo la categoría de Homegrown Player, un reconocimiento reservado para futbolistas formados en la cantera del club. Desde enero forma parte oficial del plantel que compite en la MLS, confirmando la confianza de la institución en su proyección.

Sebastián Gómez contratado por Seattle Sounders

Como parte de su proceso de adaptación al máximo nivel, Gómez viajó a Suecia para disputar la pretemporada con el primer equipo, y todo apunta a que podría tener su debut oficial ante Colorado Rapids en la jornada inaugural. De concretarse, sería un paso histórico en su joven carrera y un motivo de orgullo para la comunidad nicaragüense.

Mientras tanto, la mirada también está puesta en la Selección de Nicaragua, que inicia un nuevo proceso y aún espera definir a su entrenador. Con el cambio generacional en puerta, Sebastian Gómez aparece como una opción atractiva para el futuro inmediato. La decisión final aún no está tomada, pero el sueño de verlo vestir la camiseta azul y blanco comienza a tomar forma.