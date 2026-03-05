Dónde ver el debut de Nicaragua vs. República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026: hora y TV del juego

¡El diamante de Miami está listo para el fuego! La selección de Nicaragua se prepara para un debut histórico y electrizante en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 cuando se mida ante la poderosa República Dominicana.

Ambos equipos integran el Grupo D, el denominado “grupo de la muerte”, donde cada victoria es vital para aspirar a uno de los dos boletos hacia los cuartos de final. Con una mezcla de juventud nicaragüense y el arsenal de estrellas de Grandes Ligas de Quisqueya, el LoanDepot Park será testigo de un choque donde la honra y el orgullo nacional están en juego.

Cuándo juega Nicaragua vs. República Dominicana por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El encuentro se llevará a cabo este viernes 6 de marzo de 2026. El playball está programado para las 7:00 p.m. hora de Miami (6:00 p.m. en Nicaragua y República Dominicana).

Dónde ver EN VIVO a Nicaragua vs. República Dominicana por el WBC 2026

En Nicaragua: La transmisión oficial estará a cargo de Viva Nicaragua Canal 13 y Mexisport .

La transmisión oficial estará a cargo de y . En República Dominicana: Podrás seguirlo a través de VTV Canal 32, Teleantillas y Coral 39.

¿Cómo llega Nicaragua?

La “Tropa del Orgullo” llega con una inyección de confianza tras una histórica victoria de 2-1 sobre los Cardenales de San Luis en su último juego de exhibición, demostrando que su pitcheo puede contener a ofensivas de nivel. Bajo la dirección del legendario manager Dusty Baker, Nicaragua busca superar su actuación de 2023, donde no pudo sumar victorias.

Entre sus figuras destacan lanzadores como Erasmo Ramírez y Jonathan Loáisiga, además del joven talento Ismael Munguía en los jardines. La consigna de Baker es clara: jugar sin complejos ante los gigantes del Caribe.

¿Cómo llega República Dominicana?

El equipo dominicano, ahora dirigido por el histórico Albert Pujols, llega con el cartel de favorito y la espina clavada tras quedar fuera en la primera ronda en la edición anterior (2023). En su último duelo de preparación, empataron 4-4 contra los Tigres de Detroit.

Dominicana presenta un “Roster de Ensueño” liderado por Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado y Fernando Tatis Jr., mientras que el as Cristopher Sánchez será el encargado de abrir el fuego desde la lomita en este debut. Su objetivo no es otro que recuperar la corona mundial que obtuvieron de forma invicta en 2013.

Formato del Clásico Mundial de Béisbol 2026

El torneo cuenta con 20 selecciones divididas en cuatro grupos (A, B, C y D) de cinco equipos cada uno. Se juega bajo un sistema de Round Robin (todos contra todos) en la primera fase.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, que son de eliminación directa hasta llegar a la gran final en Miami. En el Grupo D, Nicaragua y Dominicana compiten además con Venezuela, Israel y los Países Bajos, lo que obliga a no ceder terreno desde el primer día.

Calendario de partidos de Nicaragua en el WBC 2026