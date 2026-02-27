La Selección de Nicaragua quedó sin director técnico después de culminar su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El Fantasma Figueroa terminó el vínculo que lo unía con los Pinoleros y no hubo negociaciones para extenderlo.

Desde el mes de noviembre, los Pinoleros no tienen director técnico. Por si fuera poco, se aproxima la fecha FIFA que se disputará en el mes de marzo, donde Nicaragua podría jugar hasta dos amistosos en territorio europeo.

A la espera de conocer al nuevo entrenador de la Selección Nacional, se supo que Nicaragua tendrá un juego de preparación contra Rusia el próximo 27 de marzo en el Krasnodar Arena. Este se jugará a las 1:30 pm.

Según informó La Prensa Nicaragua, “se firmó el contrato recientemente, luego de que se cayó la posibilidad de enfrentar a El Salvador en Estados Unidos como estaba planificado inicialmente“.

Además de este amistoso contra el seleccionado ruso, Nicaragua negocia para disputar otro en España. Este sería contra la Selección de Perú, que no clasificó al Mundial 2026.

¿Qué sucede con el nuevo técnico de la Selección de Nicaragua?

Con respecto al director técnico, el medio mencionado explicó que en los próximos días el Comité Ejecutivo de la Fenifut elegirá a uno. De no haber un acuerdo, se buscará un director técnico interino para la fecha FIFA de marzo.

