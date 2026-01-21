Jorge Luis Pinto dice lo que nadie se anima de Rolando Fonseca y en Costa Rica no lo pueden creer

Las recientes declaraciones de Jorge Luis Pinto generaron sorpresa y debate en Costa Rica, luego de que el experimentado entrenador se refiriera sin filtros a la carrera y el potencial de Rolando Fonseca.

Sus palabras tomaron mayor relevancia al recordar que ambos coincidieron durante su etapa en Liga Deportiva Alajuelense, un período que Pinto considera clave y que, a su juicio, pudo haber marcado un impacto aún mayor en la carrera de Fonseca.

¿Qué dijo Jorge Luis Pinto de Rolando Fonseca?

Jorge Luis Pinto recordó con admiración su etapa de trabajo junto a Rolando Fonseca, asegurando que, de haber contado con más tiempo para dirigirlo en Alajuelense, su impacto en el fútbol habría sido aún mayor.

Rolando Fonseca

“Si yo hubiese tenido a ese jugador 6 meses o 1 año y medio en Alajuelense, él hubiese sido un fenómeno para el fútbol costarricense. Por las condiciones, las características y el biotipo que tenía. Él si interpreto bien mi trabajo”, comentó Jorge Luis Pinto sobre Rolando Fonseca.

Jorge Luis Pinto DT

“Si yo hubiese tenido a Rolando Fonseca 6 meses antes ahí en la Liga, él se hubiese ido para Europa por las características que poseía en la cancha”, compartió.

“Desgraciadamente creo que solo lo tuve el semestre final y él entendió eso. La forma de trabajo“, sentenció Jorge Luis Pinto en el espacio de Fanatikos.

De esta forma, Jorge Luis Pinto dejó en evidencia la convicción que siempre tuvo sobre el talento de Rolando Fonseca, resaltando que el tiempo fue el único factor que impidió que su impacto fuera aún mayor