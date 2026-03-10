“En manos de ellos”: Joseph Joseph traslada a Vela y Machillo Ramírez una decisión crucial para el futuro de Alajuelense

El futuro de Joel Campbell vuelve a instalarse como uno de los temas más discutidos en Liga Deportiva Alajuelense. El experimentado atacante finaliza contrato a mitad de año y su continuidad en el club rojinegro todavía no está definida, lo que ha generado debate entre aficionados y analistas del fútbol costarricense.

En medio de ese escenario, el presidente de la institución, Joseph Joseph, decidió pronunciarse sobre la situación del futbolista y dejó claro quién tendrá la última palabra sobre su futuro.

Durante una entrevista con Columbia, el dirigente manudo habló con respeto sobre la trayectoria del delantero, destacando el peso que tiene su carrera tanto dentro como fuera del país. Para Joseph, el historial del jugador y su aporte al fútbol costarricense lo colocan en una categoría especial dentro del plantel, más allá de los cuestionamientos que han surgido en los últimos meses por su rendimiento.

“A Joel nadie le va a quitar lo bailado, tiene una carrera que muy pocos tienen, es un futbolista al día de hoy con mucho talento y capacidades y seguimos confiando en él. Estamos contentos con él tanto dentro como fuera de la cancha, así que lo apoyamos, no dudamos de sus capacidades”, expresó el presidente rojinegro al referirse al actual número diez del equipo.

Joel Campbell termina su contrato en junio de este año. (Foto: ESPN)

¿Le renovará Alajuelense a Joel Campbell?

Sin embargo, cuando se le consultó directamente sobre la posibilidad de renovar su contrato, Joseph dejó claro que la decisión final no pasa por la presidencia del club. El jerarca explicó que el futuro de Campbell dependerá principalmente de las valoraciones deportivas que realicen el gerente deportivo Carlos Vela y el entrenador Óscar Ramírez.

“Soy muy respetuoso de lo que decida la parte deportiva, tanto Carlos Vela como Óscar Ramírez; está más en manos de ellos, pero yo no dudo de que él tiene un talento que muy pocos futbolistas poseen en el mundo y todavía tiene mucho que dar a la institución y al fútbol de Costa Rica”, señaló el dirigente.

Aun así, Joseph no escondió su deseo personal de que el futbolista continúe en la institución. El presidente del tricampeón centroamericano dejó claro que valora lo que Campbell puede aportar al equipo, aunque insiste en que la decisión deberá tomarse en conjunto con el área deportiva y el cuerpo técnico.

“Por supuesto, sí, por algo está ahora, pero bueno, soy muy respetuoso de lo que diga el técnico y el gerente deportivo, no soy de imponer ni de obligar jamás, pero veremos qué pasa de aquí al final del semestre”, concluyó.

