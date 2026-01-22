Nicaragua da paso importante para definir al sustituto del Fantasma Figueroa

La Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) ya comienza a trazar el rumbo del siguiente proceso deportivo, tras la salida de Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, quien no logró el objetivo de clasificar a la Selección Nacional de Nicaragua al Mundial 2026. Ante este escenario, los pinoleros han activado la búsqueda de un nuevo entrenador que lidere el proyecto del combinado mayor.

ver también Castigados por la FIFA: Nicaragua ya recibió la notificación que golpea a la Fenifut

Aunque aún no hay nombres oficiales sobre la mesa, las autoridades nicaragüenses ya dieron el primer paso a nivel administrativo, tomando una decisión clave respecto al futuro de Javier Salinas. Este movimiento marca el inicio formal de una reestructuración que apunta a sentar bases más sólidas de cara a los próximos compromisos internacionales.

El estratega mexicano Javier Salinas fue confirmado como encargado de las Selecciones Nacionales de Nicaragua, recibiendo un voto de confianza por parte de la dirigencia. Su continuidad refleja la intención de dar estabilidad institucional y mantener una línea de trabajo clara en todas las categorías.

En busca del sustituto del Fantasma Figueroa

Dentro de este nuevo esquema, Salinas será una pieza fundamental en el proceso de selección del nuevo técnico de la Selección Mayor, aportando su conocimiento del fútbol local y su experiencia en el desarrollo de proyectos deportivos a mediano y largo plazo.

Se espera que en las próximas semanas comiencen a surgir novedades sobre el futuro del banquillo pinolero, tomando en cuenta que se avecinan Fechas FIFA, espacios clave para la preparación y evaluación del equipo nacional.

Publicidad

Publicidad

ver también Se alejan de Nicaragua: el problema que heredará el reemplazante del Fantasma Figueroa rumbo al Mundial 2026

Además, el calendario internacional aprieta, ya que es probable que a finales de año inicie una nueva edición de la Liga de Naciones de la Concacaf, torneo que obligará a Nicaragua a definir cuanto antes a su nuevo líder en el banquillo y a encarar con mayor claridad el nuevo ciclo futbolístico.