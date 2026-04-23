La Selección de Nicaragua ya consiguió nuevo DT y es un argentino que nadie tenía en el radar: “Será oficial”

La Selección de Nicaragua está a punto de iniciar una nueva etapa con la llegada de un entrenador argentino que toma por sorpresa a muchos en el entorno del fútbol.

Sin haber sido uno de los nombres más mencionados, su elección genera expectativa de cara a lo que viene.

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Nuevo entrenador para la Selección de Nicaragua

Según se informó desde Nectalí Mora Zeledón, Juan Cruz Real será el nuevo técnico de la Selección de Nicaragua, en una designación que se haría oficial en las próximas horas.

El entrenador argentino llega con un perfil destacado y una amplia trayectoria en el fútbol sudamericano, lo que respalda su elección para asumir el cargo.

“Juan Cruz Real, nuevo técnico de la Selección Nacional de Nicaragua. Será oficial en las próximas horas”, publicaba Nectalí Mora Zeledón en su página de Facebook.

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Cruz Real viene de dirigir a la Universidad de Concepción en Chile y cuenta con experiencia en clubes importantes de Argentina y Colombia, como Belgrano, Deportes Tolima, Junior de Barranquilla, América de Cali y Jaguares de Córdoba.

Además, en su palmarés destaca el título con América de Cali en 2020 y el reconocimiento como mejor entrenador en Colombia con Junior en 2021.

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