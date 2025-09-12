La crisis económica que preocupa a Nicaragua en medio de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf

Diriangén FC atraviesa una fuerte crisis interna luego de que sus jugadores se declararan en huelga la mañana de este viernes en Diriamba. Según informó el periodista Nectalí Mora el plantel tomó la drástica decisión de no entrenar como forma de protesta por la deuda que arrastran desde hace varios meses, algo que preocupa a Nicaragua que está en medio de las Eliminatorias Mundialistas.

ver también En Nicaragua ya lo saben: Fantasma Figueroa consigue la noticia que necesitaba para las Eliminatorias al Mundial 2026

Los futbolistas aseguran que la directiva les adeuda tres meses de salarios, situación que ha generado un ambiente de tensión en el camerino y que pone en riesgo el rendimiento deportivo de la institución más histórica del fútbol nicaragüense.

Ante la denuncia de los jugadores, la directiva del Diriangén respondió de inmediato, negando las acusaciones. Dirigentes señalaron que “no es verdad lo que se está mencionando”, intentando restar peso a las declaraciones que han salido a la luz pública en las últimas horas.

Publicidad

Publicidad

Pese al desmentido, el grupo de futbolistas se mantiene firme en su postura: si no reciben al menos la mitad del pago atrasado, no se presentarán a jugar el próximo domingo contra Managua FC, en partido correspondiente al torneo de Liga Primera.

Nicaragua en incertidumbre por Diriangén

El posible boicot deportivo preocupa a la afición diriambina, que observa con incertidumbre cómo la histórica institución enfrenta un problema que podría afectar directamente sus aspiraciones en el campeonato. La falta de pagos ha sido un tema recurrente en varios clubes de la región, pero sorprende que un equipo con la tradición del Diriangén se vea envuelto en esta situación.

Publicidad

ver también Noticia de último momento: Fantasma Figueroa toma una decisión en Nicaragua que lo cambia todo para el partido con Honduras

Ahora el balón está del lado de la directiva, que deberá encontrar una solución inmediata para evitar un conflicto mayor. De no cumplirse el compromiso económico, el clásico cacique corre el riesgo de no presentarse, lo que sería un golpe tanto en lo deportivo como en lo institucional.